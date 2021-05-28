▲ 【長實股價】長實獲李嘉誠家族增持後大升6% 摩通大升目標價、大摩料加派息

長實 （01113） 公布周四完成回購要約，接納回購股東股份及註銷後，大股東李嘉誠、李澤鉅控股集團持股由41.29%再增至45.6%。長實正式完成收購李嘉誠基金會資產引發的交易，摩通報告指，股東接受水平反映大部分投資者認同長實股價應多於回購價51元，認為長實既解除交易風險，李嘉誠家族累計增持9%也反映大股東看好長實盈利、派息水平。

摩通最新以資產淨值折讓40%、明年預測市盈率11倍來估算長實估值，將長實目標價由54.9元調高至67元，評級為增持。長實向獨立股東提出回購要約，有效接納佔4.1億股，超出回購上限約8%，佔公司獨立股東股權約17%，變相即逾8成獨立股股股東不願以51元售股。

長實股價最新升5.6%，暫報52.6元，創16個月新高，成交10.5億元。同系長和 （00001） 升1.2%，報62.2元。

長實完成收購李嘉誠基金會資產及股份回購 李嘉誠持股增至45.6%，可見【下一頁】

摩根士丹利指出，完成交易後長實股本不增反降，而且李嘉誠基金會保證今明兩年新收購資產的現金回報至少9.1億元，連同長實保證今明兩年派息不減，該行料長實今年股息至少達75億元，令每股股息增至2.07元，按年增加15%。

以長實最新約52.5元計，大摩估算的派息相當於股息率3.94厘。大摩續予長實「與大市同步」評級、目標價50元。

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編輯：麥德銘