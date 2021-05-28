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【東京奧運】歐盟撐日本如期舉行 提供1億劑疫苗

環球社會熱點 13:46 2021/05/28

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日本新冠肺炎疫情未見緩和，離舉辦東京奧運不足兩個月時間，國內外有不少聲音提出要求暫停舉辦東京奧運。歐盟近日卻表態支持日本，如期舉行東京奧運會。歐盟領袖馮德萊恩表示，已授權向日本出口逾1億劑新冠疫苗，作為對日本籌備奧運的有力支持。

國際奧委會：根本無考慮取消 將如期舉辦 【下一頁】

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），周四（27日）與日本首相菅義偉舉行視像峰會。二人在會後發表聯合聲明，馮德萊恩表示，歐盟支持日本舉行安全可靠的東京奧運及殘奧會，並形容東京奧運是全球團結，對抗新冠肺炎疫情的象徵。

馮德萊恩續指，歐盟已授權向日本出口逾1億劑新冠疫苗，足讓當地4成人口接種。她續指，出口疫苗反映歐盟對日本籌辦安全奧運的有力支持，亦對東京奧運充滿期待。

美敦促國民勿去日本 距京奧預定開幕倒數兩個月 【下一頁】

東京奧辦將於7月23日開幕，為期兩星期，而殘奧會則於8月24日開幕。日本政府已禁止所有外國旅客觀看比賽，下星期亦會就是否容許本地民眾觀賽作出決定。有當地醫生工會負責人周二警告指，數千名運動員及工作人員同時間聚集，恐會出現奧運變種病毒。

日本新冠疫苗接種進度緩慢，疫苗接種率更是已發展國家當中最低。當地只有超過5%人口已接種最少一劑疫苗，多個民意調查亦指，大多數民眾都表示反對繼續舉行東京奧運。

責任編輯：郭麗明

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