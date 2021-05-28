【大灣區招聘】深圳港資私營醫療機構　聘港醫護行政人員

▲ 位於深圳福田區的新風和睦家醫院，預計在本年9月正式投入營運，並計劃在港招聘20至30人。

港府近年積極推動粵港澳大灣區發展，除了融合各地經濟、科技等領域發展之外，醫療也是其中不可忽視的一環。內地新風醫療集團近年斥資約20億人民幣（逾24億港元），於深圳福田區興建新風和睦家醫院，並計劃在港招聘20至30人，當中包括醫生護士、行政人員、市場財務等職位。

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新風天域集團執行董事蕭毅晃（Brian）稱，該項目已籌備了兩年多，從買地、收購等初期籌建工作，直至後期營運，他均有全程參與。「雖然籌備過程中困難重重，但最大的難處是要招募人才。」他解釋，要尋覓合適的醫療人才不易，尤其提供高端醫療服務，需要吸納相對應的頂尖醫療人才。

醫院預計9月落成 聘請兼職港醫

深圳新風和睦家醫院為首間港資在深圳的私立醫療機構，目前醫院正在動工，該院設有20層，佔地達65萬呎，預計本年9月正式落成。Brian預計，初期全院員工編制約200至300人，當中聘請約50名醫生，約70至100名護士等。除了內地醫護人員之外，也計劃在港招聘20至30人，包括醫生護士、醫院行政、市場財務職位，同時也會聘請兼職港醫駐診。

▲ 該醫院將於9月份正式投入營運，預計共設有20層樓，佔地65萬呎。（受訪者提供圖片）

▲ 位於大灣區的新風和睦家醫院，定位為綜合高端私營醫療機構，醫院將會在全球各地聘請醫護人員及專家，組成國際醫療團隊。（受訪者提供圖片）

Brian認為，香港醫療系統較為高效，例如急症室醫生接受過較全面訓練，可初步診斷病人徵狀作出急救措施。他指，「雖然內地醫院也設有急診科，但分工比較散，也缺乏分流病人的概念。」他希望日後在醫院引入更多香港急症室醫生人手。

他也表示，香港家庭醫生在人才、培訓及認證方面發展較成熟，醫院也計劃聘請相關人才到院內工作。此外，因應深圳醫美市場發展蓬勃，醫院亦會聘請醫學美容相關的醫療人才。對於申請人要求，Brian指出，擁有較豐富工作經驗的醫生為佳，同時也歡迎畢業生應徵護士等其他職位。

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本港醫生要到內地執業，需通過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架，在內地註冊後並由內地具有《醫療機構執業許可證》的醫療機構作為聘用單位。除了醫生之外，例如護士、物理治療師等其他醫護人員，需要在內地取得牌照，通過資格考試，才能到當地執業。

提供與港相若薪金 備有員工公寓

由於兩地醫院使用的藥名及病名不同，Brian表示，醫院將會針對地提供訓練，以及制定內部系統，讓港醫護人員可盡快適應。由於疫情緣故，面試及甄選過程會在綫上進行。至於薪酬方面，「每個職位類別的薪酬水平有所不同，對於一些適合港人，以及港人能勝任的工作崗位，公司會十分樂意提供與香港相若的薪金。」此外，公司會在醫院附近安排宿舍公寓，並以較低價格租予員工。而到內地工作的港人，會直接簽訂內地勞工合同，並依循當地法規法例，享有五險一金等工作福利。

▲ Brian認為，醫院籌備過程中曾遇到不少困難，但最大難處是要尋覓人才。（受訪者提供圖片）

他又指，深圳擁有較多年輕群體，他們對於婦產科、皮膚醫學美容、健康篩查等服務需求大，相信在大灣區內設立綜合私營醫院，可滿足當地人對私營醫療機構服務的市場需求。

Brian認為，目前深圳私立醫療發展仍處於初期階段，當地高端醫療機構更是少之又少，相信高端醫療服務具有龐大發展空間。他計劃，日後會在全球各地聘請醫護人員及專家，組成國際醫療團隊，一同推動深圳先進醫療發展。

記者：李寶如