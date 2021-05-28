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【機迷熱話】Sony擬推更多服務　目標PlayStation Network用戶數增至10億人

科技 13:20 2021/05/28

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Sony社長吉田憲一郎近日指出，目標讓其PlayStation Network用戶數，從現時的1.6億人增至10億人。

遊戲主機市場的競爭愈演愈烈，其中遊戲廠商Sony面對競爭對手微軟推行的Xbox Game Pass訂閱服務，Sony也表示，將會尋求合適方式增加旗下服務與內容吸引力。Sony社長吉田憲一郎近日指出，目標讓其PlayStation Network用戶數，從現時的1.6億人增至10億人。

【機迷熱話】Switch手掣變身「防盜警報器」　現已於任天堂官網上架

【機迷熱話】PS5兩款新色手掣登場　 6月10日正式發售

吉田憲一郎日前在投資會議中表示，盼可將PlayStation打造成可凝聚眾多使用者的娛樂平台，現時正與Google Stadia前負責人Jade Raymod創立遊戲工作室Haven、以及更多遊戲工作室合作，盼推出更多服務，配合擴充遊戲內容，藉此增加PlayStation Network內容豐富度。

至於PlayStation 5（PS5）供貨短缺問題，Sony強調會設法改善，但短時間仍難以解決。不過，Sony仍預計今年PlayStation 5的銷量，可超越PlayStation 4在第一年銷售的1480萬部紀錄。

【機迷熱話】Xbox Party Chat新輔助功能登場　將語音轉文字

責任編輯：曾曉汶

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