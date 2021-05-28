【英國疫情】發現泰國新變種病毒 錄過百宗個案

▲ 英國各地出現過百宗泰國變種病毒個案，衛生部門正研究這款泰國變種病毒。

印度變種病毒於英國肆虐之際，英國再出現來自泰國的新變種病毒。英國各地出現過百宗泰國變種病毒個案，英國衛生部門正研究這款泰國變種病毒，但強調仍沒有證據顯示，泰國變種病毒會使新冠疫苗失效。

▼ 點擊圖片放大 +2

【新冠疫情】英國印度變種個案激增 佔3/4新確診 【下一頁】

英格蘭公共衛生署（PHE）透露，英國出現名為C.36.3（又稱VUI-21 MAY-02）的新變種病毒，最初是在由埃及入境泰國的人身上發現。

當局於周一（24日）正式將C.36.3列為正調查的變種病毒（Variant Under Investigation，簡稱VUI），對變種病毒展開實驗室測試。

PHE表示，目前全英國已出現109宗相關個案。當局沒有透露C.36.3相關個案的具體分布地區，但表示已透過檢測追蹤方式來限制泰國變種病毒傳播。

首季3.4萬份簽證申請BNO 2成已獲批 【下一頁】

PHE指目前未有證據顯示C.36.3會引發重症，或使英國目前使用的新冠疫苗失效。

英格蘭將於下月21日解除封城措施，外界憂慮變種病毒會否導致解封計劃受阻。倫敦大學學院數學家帕格爾（Christina Pagel）表示，未來兩周將是決定能否如期解封的關鍵時期。她指出如果下月第一周時，英國每日新增5,000至6,000宗確診，她對如期解封感到不樂觀。

責任編輯：鄭錦玲