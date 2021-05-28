  • 33°C
香港時間 : 2021528日 (五) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】發現泰國新變種病毒 錄過百宗個案

環球社會熱點 13:24 2021/05/28

分享：

英國各地出現過百宗泰國變種病毒個案，衛生部門正研究這款泰國變種病毒。

印度變種病毒於英國肆虐之際，英國再出現來自泰國的新變種病毒。英國各地出現過百宗泰國變種病毒個案，英國衛生部門正研究這款泰國變種病毒，但強調仍沒有證據顯示，泰國變種病毒會使新冠疫苗失效。

    點擊圖片放大
    +2

 

【新冠疫情】英國印度變種個案激增 佔3/4新確診 【下一頁】

英格蘭公共衛生署（PHE）透露，英國出現名為C.36.3（又稱VUI-21 MAY-02）的新變種病毒，最初是在由埃及入境泰國的人身上發現。

當局於周一（24日）正式將C.36.3列為正調查的變種病毒（Variant Under Investigation，簡稱VUI），對變種病毒展開實驗室測試。

PHE表示，目前全英國已出現109宗相關個案。當局沒有透露C.36.3相關個案的具體分布地區，但表示已透過檢測追蹤方式來限制泰國變種病毒傳播。

首季3.4萬份簽證申請BNO 2成已獲批 【下一頁】

PHE指目前未有證據顯示C.36.3會引發重症，或使英國目前使用的新冠疫苗失效。

英格蘭將於下月21日解除封城措施，外界憂慮變種病毒會否導致解封計劃受阻。倫敦大學學院數學家帕格爾（Christina Pagel）表示，未來兩周將是決定能否如期解封的關鍵時期。她指出如果下月第一周時，英國每日新增5,000至6,000宗確診，她對如期解封感到不樂觀。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫情】英國印度變種個案激增 佔3/4新確診
今日
【新冠疫情】英國印度變種個案激增 佔3/4新確診
【新冠疫苗】加州豪派9億抽獎谷針 全美規模最大
今日
【新冠疫苗】加州豪派9億抽獎谷針 全美規模最大
倫敦唐人街千人等打免費疫苗 唔使預約或身分證明
今日
倫敦唐人街千人等打免費疫苗 唔使預約或身分證明
搓手液酒精含量僅17% 澳洲零售商涉違規被罰379萬
今日
搓手液酒精含量僅17% 澳洲零售商涉違規被罰379萬
【BNO移民英國】首季3.4萬份簽證申請 2成已獲批
2021/05/27
【BNO移民英國】首季3.4萬份簽證申請 2成已獲批

你可能感興趣

【新冠疫情】英國印度變種個案激增 佔3/4新確診
今日 13:06
【新冠疫情】英國印度變種個案激增 佔3/4新確診
【新冠疫苗】加州豪派9億抽獎谷針 全美規模最大
今日 11:37
【新冠疫苗】加州豪派9億抽獎谷針 全美規模最大
倫敦唐人街千人等打免費疫苗 唔使預約或身分證明
今日 11:14
倫敦唐人街千人等打免費疫苗 唔使預約或身分證明
傳染病 疫情 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 泰國 疫苗

下一篇文章

【新冠疫情】英國印度變種個案激增 佔3/4新確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間13:00）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單