【加密貨幣】摩根大通CEO用大麻比喻比特幣　警告買家要「當心」

比特幣價格近期走勢較弱，摩根大通（又稱摩通、小摩）行政總裁Jamie Dimon本周四（27日）出席眾議院金融服務委員會，被問及對加密貨幣看法時他回應指，個人對加密貨幣持謹慎看法，但不會阻止該行提供加密貨幣相關金融服務。

Dimon指自己個人的看法是遠離「加密貨幣」，但這不代表其客戶的想法。他還以大麻生意做類比，指自己雖然不吸食大麻，但如果大麻在全國合法化，他也不會去阻止其他人。

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他還強調，加密貨幣無法與法定貨幣或黃金相提並論，並警告賣家要當心，但這種看法不針對 區塊鍊或穩定幣。

Dimon同時強調， 儘管他個人不推崇比特幣，但是這並不影響該行提供給客戶相關的服務。目前華爾街各大行已經紛紛開始涉足加密貨幣市場，據報摩通正準備向私人財富客戶提供一隻主動式管理的比特幣基金。

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編輯：李勝男