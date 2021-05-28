  • 33°C
香港時間 : 2021528日 (五) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】摩根大通CEO用大麻比喻比特幣　警告買家要「當心」

股樓投資 13:13 2021/05/28

分享：

比特幣價格近期走勢較弱，摩根大通（又稱摩通、小摩）行政總裁Jamie Dimon本周四（27日）出席眾議院金融服務委員會，被問及對加密貨幣看法時他回應指，個人對加密貨幣持謹慎看法，但不會阻止該行提供加密貨幣相關金融服務。

Dimon指自己個人的看法是遠離「加密貨幣」，但這不代表其客戶的想法。他還以大麻生意做類比，指自己雖然不吸食大麻，但如果大麻在全國合法化，他也不會去阻止其他人。

【美國經濟】拜登據報擬提6萬億美元預算　用於加強基礎設施及社會保障【下一頁

他還強調，加密貨幣無法與法定貨幣或黃金相提並論，並警告賣家要當心，但這種看法不針對區塊鍊或穩定幣。

Dimon同時強調，儘管他個人不推崇比特幣，但是這並不影響該行提供給客戶相關的服務。目前華爾街各大行已經紛紛開始涉足加密貨幣市場，據報摩通正準備向私人財富客戶提供一隻主動式管理的比特幣基金。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

經濟 基金 比特幣 香港

下一篇文章

【人仔強勢】人民幣滙價持續破頂 官媒駁斥「主動升值」論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱