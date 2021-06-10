安達人壽專業團隊　與客同行用心服務

鄭耀章

最傑出榮譽營業總監

助家庭客面對逆境 團隊齊心抗疫自強

入行多年，鄭耀章（Raymond）建立了不少關係緊密的客戶群，陪伴他們走過不同的人生階段；他深信作為保險從業員能夠真真正正幫到人，尤其是面對突如其來的逆境。

Raymond憶述，他的客戶中有一個家庭在一年內，先生、太太及女兒相繼確診患癌，先生更不幸去世，「我之前為他們策劃的人壽和危疾保障適時發揮了效用，幫助他們一家應對醫療、生活和升學的開支；此事亦充分顯示了保險的重要性。」

對於獲得「最傑出榮譽營業總監」獎項，Raymond 直言獎項是屬於整個團隊的，感激每一位隊員的努力。「雖然疫情導致市況不穩，但隊員個個謹守崗位，更盡心盡力務求達到指標。在眾志成城的努力下，每季都取得優異成績，並成功奪得全年冠軍。」

談及管理團隊之道，Raymond 指自己不會為隊員設下框架和限制，而是鼓勵他們自由發揮。同事若遇到問題，他會很樂意與之傾談，助他們解決問題。

至於今年的目標，「期望每個隊員都可以更上一層樓，亦希望隨着疫情緩和，可以更有效率的約見和服務客戶。」Raymond 說時露出親切又自信的笑容。

梁偉基

最傑出榮譽營業區經理

助客戶無憂退休 創互相分享團隊文化

梁偉基（Francis）認為，人生無常，生活充滿變數，要懂得居安思危。雖然不少人初接觸保險時會斷言拒絕，「但一定要堅持，每次都細心解釋，他們終會明白保險的價值。」

人口老化問題加劇，梁偉基（Francis）認為退休市場需求龐大，遂於2019年起以「退休市場」為目標，配合公司的年金計劃，推介給有退休規劃需要的準客戶。隨著疫情逐漸受控，Francis 憑清晰目標和充分的準備，帶領團隊於「疫」境中創出佳績。

對於能獲得「最傑出榮譽營業區經理」獎項，Francis 感到相當高興和驚喜，他衷心多謝每一位團隊成員，並直言：「他們真的很出色！」Francis又指，團隊工作氣氛融洽，在自由的工作文化之中講求團隊合作。至於管理團隊的理念，Francis則說：「讓每一位團隊成員能夠發揮個人的所長，並且鼓勵他們無私地分享和交流心得，這樣自己和同事也可以成長得很快。」

談及2021的目標，Francis會積極輔助下線經理拓展自己的團隊，令整個團隊加速成長，服務更多有需要的客戶，成就更高更遠。

温進賢

最傑出榮譽分行經理

專業態度待客致勝 感謝伯樂打造優秀團隊

原本從事酒店業達10年的温進賢（Joe）於 4年前轉換職場跑道，加入保險業；短短幾年他便達到一個又一個目標，更獲得2020年「最傑出榮譽分行經理」殊榮。

當初轉行是因為想多花時間陪伴家人，加上公司和團隊亦有很好的配套，讓 Joe 有信心迎接新挑戰。Joe認為酒店業和保險業均是專業為先，講求誠信，用心服務客戶。Joe所屬團隊Galaxy的成員來自各行各業，彼此經常互相鼓勵，交流心得，令Joe變得更有自信。

談及獲獎感受，Joe直言十分開心，「多謝Sherry和Thomas兩位Galaxy的領導人、多謝一眾經理和工作夥伴。」他更特別對其直屬經理William表達感激之意，「他是我投身保險業的啓蒙老師，幫助我訂立清晰的目標，令我第一年已成為MDRT，第二年晉升經理。」

能獲得佳績，Joe又有甚麼秘訣？「天道酬勤！」Joe認為只要努力，用心幫助客戶，做到問心無愧，一定會成功。至於今年目標是與團隊繼續並肩作戰，共同進步，為客戶提供更專業的服務。

（資料由客戶提供）