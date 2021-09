連續26年晉身百萬圓桌會　不斷超越自己成就非凡事業

由27年前選擇加入保險業開始,文玉嬋(Daisy)一 直不敢怠惰,年復一年不斷挑戰自己,多年來獲得的獎項不計其數,今年第八度成功衛冕安達人壽「最傑出榮譽壽險顧問」,更連續26年達到MDRT百萬圓桌會資格!回顧多年保險生涯,Daisy輕輕說道:「沒有人是天生的強者,所有強者都是磨練出來的。」

Daisy 每年都會訂立年度目標,她認為適當的壓力能推動自己進步。事實上,Daisy 多年來都以為客戶提供合適的保險方案和專業服務為首要目標,業績與獎項還是其次。至今保持了公司多項驕人紀錄的Daisy更認真的表示,「我是為了突破自己,而不是跟別人比賽,希望能超越自己,一年比一年進步。」

專業態度服務客戶 堅毅精神成功關鍵

入行以來,Daisy不斷鞭策自己;她每年均達到安達人壽卓越會最高級別鉑獎要求,更保持連續 300多個月成功簽單的紀錄。另外,她連續26年晉身MDRT百萬圓桌會,其中10年更是超級會員(Court of the table,COT); 去年是她入行的第26年,業績更上一層樓達到頂尖會員 (Top of the table,TOT)資格,這無疑是她事業生涯中的其中一項重要里程碑!

Daisy的座右銘是:『一分耕耘、一分收穫;堅持信念、邁向成功。』「我初入行時,要求自己每日至少見4個新客戶。只要跟客戶聊得多,會更清楚客戶的需要。」Daisy又指,她要求自己每個月都必須為最少10個客戶檢視所需保障,並提供最合適的方案,這目標從未間斷。她寄語新人必須在見客前做足準備工夫,這也是尊重客戶和自己的專業應有的態度。

不斷尋找機會的人 才懂把握機會

新冠肺炎疫情持續,Daisy需要重新部署約見客戶的策略和時間表,「公司早前推出的扣稅年金和自願醫保產品大受市場歡迎,我仔細檢視客戶的需要,相約合適的客戶商談,經過差不多一年的努力經營下,最終業績都能順利達標。」

談到未來的目標是甚麼?Daisy 指自己是公司目前唯一一位能保持年年MDRT紀錄的人,「希望由入行至退休,每年都可達到 MDRT業績,並保持每年都超越自己的決心和毅力。」「一兩次的好成績不算優秀,能一直保持好成績才是真正的優秀。」這是 Daisy 時常提醒自己和勉勵新人的說話。

▲ Daisy 自入行以來,便不斷鞭策自己,希望一年比一年進步。

