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連續26年晉身百萬圓桌會　不斷超越自己成就非凡事業

iMoney智富 00:00 2021/06/07

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由27年前選擇加入保險業開始，文玉嬋（Daisy）一 直不敢怠惰，年復一年不斷挑戰自己，多年來獲得的獎項不計其數，今年第八度成功衛冕安達人壽「最傑出榮譽壽險顧問」，更連續26年達到MDRT百萬圓桌會資格！回顧多年保險生涯，Daisy輕輕說道：「沒有人是天生的強者，所有強者都是磨練出來的。」

Daisy 每年都會訂立年度目標，她認為適當的壓力能推動自己進步。事實上，Daisy 多年來都以為客戶提供合適的保險方案和專業服務為首要目標，業績與獎項還是其次。至今保持了公司多項驕人紀錄的Daisy更認真的表示，「我是為了突破自己，而不是跟別人比賽，希望能超越自己，一年比一年進步。」

專業態度服務客戶　堅毅精神成功關鍵 

入行以來，Daisy不斷鞭策自己；她每年均達到安達人壽卓越會最高級別鉑獎要求，更保持連續 300多個月成功簽單的紀錄。另外，她連續26年晉身MDRT百萬圓桌會，其中10年更是超級會員（Court of the table，COT）； 去年是她入行的第26年，業績更上一層樓達到頂尖會員 （Top of the table，TOT）資格，這無疑是她事業生涯中的其中一項重要里程碑！ 

Daisy的座右銘是：『一分耕耘、一分收穫；堅持信念、邁向成功。』「我初入行時，要求自己每日至少見4個新客戶。只要跟客戶聊得多，會更清楚客戶的需要。」Daisy又指，她要求自己每個月都必須為最少10個客戶檢視所需保障，並提供最合適的方案，這目標從未間斷。她寄語新人必須在見客前做足準備工夫，這也是尊重客戶和自己的專業應有的態度。

不斷尋找機會的人　才懂把握機會

新冠肺炎疫情持續，Daisy需要重新部署約見客戶的策略和時間表，「公司早前推出的扣稅年金和自願醫保產品大受市場歡迎，我仔細檢視客戶的需要，相約合適的客戶商談，經過差不多一年的努力經營下，最終業績都能順利達標。」 

談到未來的目標是甚麼？Daisy 指自己是公司目前唯一一位能保持年年MDRT紀錄的人，「希望由入行至退休，每年都可達到 MDRT業績，並保持每年都超越自己的決心和毅力。」「一兩次的好成績不算優秀，能一直保持好成績才是真正的優秀。」這是 Daisy 時常提醒自己和勉勵新人的說話。

Daisy 自入行以來，便不斷鞭策自己，希望一年比一年進步。

（資料由客戶提供）

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