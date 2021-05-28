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今日推介江西銅業 | 五礦資源、雷蛇、361度、清科創業、中國銀行最新部署（立即觀看）

股市 13:04 2021/05/28

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恒生指數中午收報29297點，升183點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介江西銅業 （00358） ，另亦會分析五礦資源 （01208） 、雷蛇 （01337） 、361度 （01361） 、清科創業 （01945） 及中國銀行 （03988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 清科創業（01945） 江西銅業（00358） 五礦資源（01208） 雷蛇（01337） 361度（01361） 中國銀行（03988） 石鏡泉

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