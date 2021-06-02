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引領團隊疫境創佳績　以提升行業專業水平為己任

iMoney智富 00:00 2021/06/02

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領袖是團隊的靈魂，優秀的領導者無疑是團隊發展、踏上成功之道的關鍵。從選擇加入保險業至今，資深營業總監趙慧施（Sherry）便一直心繫客戶，以提升行業專業水平為己任；疫情下她去年不但創下個人業績新紀錄，成為百萬圓桌會（MDRT）頂尖會員（TOT），更以其獨到的管理方式持續引領團隊發展。由她領導的Galaxy 團隊已經連續9年榮獲安達人壽最傑出榮譽營業區殊榮，並囊括 2020年度獎項多達36個！

Sherry分享，自己於入行前經歷過不愉快的保險索償經驗，「當時保單無人跟進，我跟丈夫都感到很徬徨，對於只着重銷售的行為很反感，希望有機會為這個行業出一分力。」故此在入行之後，她積極推動提升行業的專業水平，並以此作為 Galaxy團隊的核心價值，務求能為客戶提供高質素的服務。

與客戶同一陣綫 度身訂造產品 

「我常跟同事說，保險是一門專業，就如醫生、律師一樣。而且保險非常複雜，保險從業員更須具備全面的知識，根據個人、家庭、企業客戶的需要度身訂造適合他們的產品。」Sherry認為，「教育」是她工作的重要一環。她直言大眾對保險的認識程度不高、對購買保險的意識也不高，「事實上，無論是個人還是企業，都會面對不同風險，需要作風險管理。」她不時透過講座，分享保險的定義、保險公司以至整個保險體系如何運作、如何衡量賠償等，「同時也教育客戶，我們是跟他們同一陣綫，以我們專業的知識和經驗，為他們尋求最穩妥的保障。」

以身作則 鼓勵團隊力求上進 

「想同事做得好，自己先要做得好。」Galaxy 團隊已連續9年獲得安達人壽最傑出榮譽營業區大獎，談及No.1團隊之煉成，Sherry直言，以身作則很重要。她十分着重身教，對同事提出要求之前，自己往往先要做到；她去年便突破了個人業績成為百萬圓桌會（MDRT）頂尖會員（TOT），以自身佳績鼓勵團隊力求上進。Sherry又表示，「我15年內從沒放過大假，病假加起來不足5天，每日未必 最早上班，但往往是團隊中最遲離開公司的。」近年Sherry甚至創立慈善機構，希望進一步發揮助人自助的精神，為有需要的人帶來希望；同事們亦十分支持和積極參與。 

在招聘方面，Sherry 亦有其獨到見解，招募新人主要透過介紹和聘請未做過保險的人士，「因為我希望招攬忠誠度高的人，如果不是認識的，則要花很多時間了解其為人處事，中間存在不少風險。而且我相信『一張白紙』可以由基本開始訓練，令新人更容易融入Galaxy文化，往後成為忠誠、負責任、凡事站在客戶利益角度出發的專業保險從業員。」由於始終堅持「貴精不貴多」、「重質不重量」，Sherry坦言有時請一個人花上一年半載、甚至兩至三年都不足為奇。不過她強調，Galaxy每一個隊員都充滿熱誠，盡心服務客戶，同心協力爭取成為業績最好的團隊，「加上團隊成員很多都是認識多年的好友，彼此相處融洽，令Galaxy 就像一個大家庭一樣 。」

從業員是專業人士 非銷售人員

續談及Galaxy團隊的特色，Sherry表示，「我們從來不做cold call，大部分成員是專業人士，如中小企老闆、企業管理層、律師、老師等，擁有深厚事業資歷，而且人脈網絡廣闊，只有很少部分成員做過前綫銷售。」 

Sherry一再強調，保險從業員是專業人士，並非銷售人員，要為客戶規劃整個人生，提供全面周到的顧問服務；除了24小時on call，當客人感到徬徨時，亦要一併處理他們的情緒以至各式各樣的問題。Galaxy精英雲集，Sherry評價自己的團隊代表了行業的專業，「事事為客戶着想、很團結 。」 

另外Sherry又提及，自2019年下旬保險業監管局接手規管保險中介人後，提高了最低學歷入行門檻。此舉正正表示行業進一步朝專業化發展，對提升行業專業形象有一定幫助。

化疫為機 續創佳績

過去一年多，COVID-19 為世界帶來翻天覆地的改變，打擊各行各業，面對突如其來的挑戰，Sherry又如何帶領 Galaxy 繼續創佳績？「對很多行業而言無疑是逆境，但對保險業而言其實是莫大的機遇。」

Sherry指，「過往港人欠缺保障意識，但COVID-19 這全球性病毒令每個人都受到威脅，而且不是身體健康就可以免疫，隨時有可能失去性命。疫情有利於我們推廣保險的概念，令大家明白生活的風險處處，需要及早作出規劃和保障。

另外，我們的客戶以老闆和專業人士為主，除了危機意識加強了之外，由於疫情期間不能周圍飛，我們可以把握機會相約傾談保險事宜，為他們規劃最合適的方案。」

當談及未來目標，以及對Galaxy團隊未來發展的期許，Sherry毫不思索，「目標是成為全業界口碑最好的團隊！這目標由入行至今都沒有改變。」問及她有沒有信心Galaxy可以連續10年稱霸？「當然有！」

Sherry堅持「貴精不貴多」、「重質不重量」，團隊大部分成員是專業人士。

團隊成員通過考核，成為「信託策劃師 」（Certified Trust Planner），為客戶提供更專業服務。

Sherry與丈夫何少聰（Thomas，中）一同創立Galaxy團隊，劉重希 （Andy，左）是第一個隊員。

（資料由客戶提供）

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