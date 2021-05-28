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【Tesla】Tesla正式啟用車內鏡頭　Autopilot啟動時可監控司機

科技 12:43 2021/05/28

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Tesla宣布，該企已啟用Model 3 和Model Y上的車內鏡頭，當開啟自動駕駛輔助系統Autopilot時，該鏡頭可監控司機行為。

Tesla一直致力研發自動駕駛系統，以配合未來交通系統的發展。Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk早前聲稱，Tesla今年內可以實現全自動駕駛技術，而終在近日又再踏前一步。Tesla宣布，該企已啟用Model 3 和Model Y上的車內鏡頭，當開啟自動駕駛輔助系統Autopilot時，該鏡頭可監控司機行為。

【Tesla動向】傳Tesla正與Luminar廠商合作　用Model Y電動車測試LiDAR光學雷達

【Tesla動向】Tesla Autopilot增新功能　行駛濕滑路面自動限速

外國科技網站The Verge報道指，Tesla近日推出最新的軟件更新，倒後鏡上方的鏡頭正式啟用，會在駕駛者使用Autopilot時開啟並提醒司機保持注意力。Tesla強調，該系統會自行處理數據，圖像僅會儲存在該車輛系統中，不會共享數據，除非車主自行開啟數據共享。不過，Tesla未有透露司機監控系統的細節，如鏡頭是追蹤眼球移動還是頭部。

除此之外，Tesla早前也宣布，自2021年5月起，北美市場的Model 3和Model Y將不再使用雷達，轉移到電腦相機視覺及神經網路處理而成、Tesla稱為Tesla Vision的感測技術，以提供Autopilot電腦輔助駕駛系統、全自主駕駛及特定主動性安全功能。

【科技狂人】馬斯克Boring Company　拉斯維加斯地下隧道下月通車

責任編輯：曾曉汶

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