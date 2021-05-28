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拜登增對華核威嚇 10年內破萬億美元更新核武

環球社會熱點 12:53 2021/05/28

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美國總統拜登上任後，曾多次表示要積極應對中國在全球增加的影響力。據消息人士指出，拜登2022年的國防預算將高達7150億美元（約5.5627萬億港元），主要用以更新及現代化美國的核武器庫，以加強對中國的核威嚇。未來10年內亦會投資破萬億美元，投資現代化美國的核武。

拜登下令調查新冠疫情源頭 敦促中國合作參與 【下一頁】

消息指出，國防預算將要求投入資金在軍事作戰準備﹑太空領域﹑針對中國的太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）以及核武科技。據悉，五角大樓為應對中國在亞太地區的勢力擴張，有意在國防預算中提出替換陳舊兼維修費用高昂的武器裝備，以新型武器更替。而根據國會預算辦公室的數字，拜登政府在未來10年內，每年平均投資超過600億美元，現代化美國的核武。

同時，預算案亦包含額外380億美元（約2,956億港元）開支，為聯邦調查局﹑能源部及其他政府部門設立國防計劃，讓國防預算的總金額將增至7530億美元（約5.8583萬億港元），較去年增加1.7%。

拜登下月瑞士晤普京 尋求穩定對俄關係 【下一頁】

另外，國防預算會有部分用作發展超音速武器及其他「次世代」武器系統，加強應對中國及俄羅斯的威脅。預算將在當地時間周五（28日）提交國會審議，並有待國會作出最終決定。

責任編輯：吳漢培

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