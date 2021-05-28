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【郵輪復航】麗晶七海郵輪5艘船明年初復航　全新航程下月開售

商業 12:32 2021/05/28

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麗晶七海郵輪繼今天公佈全數5艘郵輪將於2022年2月底前重新啟航。（麗晶七海郵輪提供圖片）

近日不少郵輪公司相繼宣佈復航。麗晶七海郵輪繼早前宣佈「七海輝煌號」將於9月復航後，今天再公佈全數5艘郵輪將於2022年2月底前重新啟航。

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麗晶七海郵輪希望盡可能保留已公佈的航程，其中「七海探索者號」（Seven Seas Explorer）將於2021年10月16日由意大利威尼斯出發重啟航程，並會於「七海水手號」（Seven Seas Mariner ）進塢維修之際代其執航三趟已公佈的航程。「七海水手號」將於2021年12月18日由佛羅里達州邁阿密出發重新啟航，「七海領航者號」（Seven Seas Navigator）於2022年1月6日亦會由同一地點啟程，而「七海航海家號」（Seven Seas Voyager）則會於2022年2月15日由西班牙巴塞隆拿出發。

作為復航計劃的一部分，「七海探索者號」和「七海航海家號」將於歐洲和加勒比海地區推出17項全新航程，並計劃於2021年6月初開售。

另一方面，考慮到全球健康狀況，麗晶七海郵輪已取消每艘郵輪個別復航日期前的所有航程。受影響的賓客將有專人直接聯繫或者透過旅行代理作出安排。

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責任編輯：朱悅瀅

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