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【新冠疫情】英國印度變種個案激增 佔3/4新確診

環球社會熱點 12:02 2021/05/28

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英國近日發現高傳染性印度的變種新冠病毒，令當地新冠肺炎疫情有反彈跡象。英國公共衛生部指，當地新增的新冠肺炎確診案例當中，有多達4分3個案是感染印度發現的變種新冠病毒，其中過去一周更增加逾3,500宗相關變種病毒案例。

首季3.4萬份簽證申請BNO 2成已獲批 【下一頁】

英國公共衛生部（PHE）周四（27日）公布數據指，當地至今錄得6,959宗感染印度變種新冠病毒株B.1.617.2 的確診個案，較上周所錄的3,424宗，按周激增3,535宗確診。PHE強調，部分受變種病毒影響的地區的住院人數不斷上升，主要是未曾接種新冠疫苗的患者，反映接種疫苗重要性。英國周四單日新增3,542宗確診案例，數字創4月12日以來新高。

PHE最新報告亦指出，因確診新冠肺炎而住院的人口比例有所上升，截至本月23日，過去一周每10萬宗感染病例中，有0.79人需要留醫、較對上一周的每0.75名住院人數，按周輕微上升。

英國疫情數萬死亡原可避免？ 約翰遜被批非首相合適人選 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾表示，目前沒有任何證據表明，需要延遲原定6月21日在英格蘭的解除封城措施，但留意到印度的變種新冠病毒有蔓延跡象。健康安全組織的哈里斯（Jenny Harries）表示，或由於在受影響地區所進行的檢測增加，導致印度變種病毒確診數字上升。而發現印度變種病毒個案最多的地區分別為蘇格蘭及博爾頓（Bolton）。

責任編輯：郭麗明

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