【香港好去處】灣仔「HarbourChill海濱休閒站」開幕　24小時開放寵物可入內

香港又多個休憩地區！毗鄰灣仔渡輪碼頭的海濱主題區「HarbourChill海濱休閒站」今日正式開放，日後基金會將與社企及社區團體合作，於海濱用地試行一系列活動。

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「HarbourChill海濱休閒站」是一個由不同民間專業人士參與營造的海濱實驗空間，以「海濱共享空間」形式管理。有關用地面積約1 800平方米，不旦24小時開放， 更並歡迎寵物入內。

休閒站以城市後花園為主題，透過「期間限定」裝置，在草坪上擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆。其中，香港藝術中心聯同Napp Studio，特別為用地設計一系列以「海濱動物園」為主題的小桌子，令用地更好發揮休閒的功能。

此外，揉合社區發展概念，海港辦事處首次與香港社會創投慈善基金會合作，以非牟利的形式於用地上為公眾提供多元化的創新活動及餐飲體驗。草坪上將設置特式小賣亭 「WE+ Kiosk」，由社創生活平台WE+提供特色小食及飲料，以及具灣仔文化氣色的產品。基金會亦將與社企及社區團體合作，於海濱用地試行一系列活動，包括率先由社企「全城街馬」試辦「WE! 跑」黃昏跑步班；本周末亦會舉辦戶外瑜珈體驗及「社區藝術之家」自助畫室。

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責任編輯：蘇穎琪