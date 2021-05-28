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【芯片荒】美國商務部部長﹕未來擬興建多間芯片工廠　減少供賴單一企業供應

股市 11:59 2021/05/28

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美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四（27日）接受外電訪問。

全球芯片供應近月持續短缺，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四（27日）接受外電訪問時表示，在芯片供應上，認為現時美國過於供賴來自單一企業或國家的芯片供應。雷蒙多表示，美國將計劃在國內興建六、七間芯片工廠，以解決芯片短缺問題。

雷蒙多亦指，拜登未來將加緊促進美國本土的競爭力，加大支出改善教育制度、投資基建及製造業，令美國能夠更有力與中國競爭。

另外，美國國會參議院近日通過《美國創新與競爭法案》(USICA，或稱"U.S. Innovation and Competition Act of 2021")，據議案內容，美國將投放近520億美元提升芯片及電訊設備生產。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯﹕賴奕羚

創新科技及應用 美國國會 電訊 拜登 晶片

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