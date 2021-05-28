新地商場推將軍澳食、買、住優惠　首度聯同酒店大搞Shopcation

Staycation近期成為炙手可熱的假期活動，獲追捧為既閃爆眼球又實際的都市抗「疫」良方。新地商場看準商機，旗下位於將軍澳區的三大商場包括東港城、將軍澳中心及PopWalk天晉滙，聯同同區的香港九龍東皇冠假日酒店，破天荒推出「勁 ‧ 賞你住」Shopcation及Staycation優惠，只要於其中一個商場消費滿$800，便可獨家換領HK$500酒店指定住宿套餐入住立減優惠，一次過享受Shopping及住宿兩種樂趣！

被譽為「香港後花園」的西貢區擁有得天獨厚的大自然景色，本身已是個一應俱全的度假勝地，新地「勁 ‧ 賞你住」優惠，玩盡將軍澳的好山好水之餘，於商場消費滿HK$800後更可以超筍價HK$950起入住香港九龍東皇冠假日酒店一晚，套票更包括享用米芝蓮指南推介的紫粵軒中菜廳晚餐， HK$400酒店水療折扣及總值HK$300的商場購物或餐飲贈券，回贈率超過80%！

8月至9月期間，更會聯乘三大商場及酒店內逾100間人氣食肆，呈獻遊將軍澳必備的餐飲優惠「TKO Foodie Pass」，送出總值高達HK$105,000的餐飲券！有興趣探索將軍澳的各位萬勿錯過！

新地位於將軍澳區的三大商場，與香港九龍東皇冠假日酒店首度聯手，推出「勁‧賞你住」Shopcation 及 Staycation優惠



The Point by SHKP於三大商場單一電子消費滿$800，便可獨家換領HK$500九龍皇冠假日酒店指定住宿套餐入住立減優惠！



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