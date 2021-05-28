【新冠疫苗】加州豪派9億抽獎谷針 全美規模最大

▲ 加州更宣布豪擲超過1.16億美元抽獎「谷針」，每名幸運兒最多可獲150萬美元的獎金。

美國總統拜登目標是於7月4日前，美國最少7成成年人已接種最少一劑新冠疫苗。多州都推出抽獎鼓勵民眾接種新冠疫苗，而加州更宣布豪擲超過1.16億美元（約9億港元）抽獎「谷針」，每名幸運兒最多可獲150萬美元（約1,170萬港元）的獎金。

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

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倫敦唐人街千人等打免費疫苗 唔使預約或身分證明 【下一頁】

【新冠疫苗】紐約州加碼抽獎 派大學獎學金促青少年打針 【下一頁】

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周四（27日）宣布分階段舉行大抽獎，任何12歲或以上已接種最少一劑疫苗的民眾都可參加。

加州會率先於下月4日起抽出30名幸運兒，每人可獲5萬美元（約39萬港元）的獎金。由於加州將於下月15日重開，屆時將會抽出10名幸運兒，每人可獲150萬美元的大獎。另外200萬名幸運兒，每人也可獲得50美元（約390港元）的禮物卡。

加州為全美國人口最多的州分，有3,400萬12歲或以上民眾符合資格接種新冠疫苗。約有63%的人已接種疫苗，有約1,200萬人未接種。

【新冠疫苗】俄州「谷針」百萬美元獎金得主出爐 【下一頁】

目前美國各州都推出鼓勵措施，為民眾接種疫苗提供誘因。紐約州繼推出獎金高達500萬美元（約3,900萬港元）的抽獎後，宣布12至17歲青少年接種新冠疫苗可參加抽獎，有機會贏得全額大學獎學金。

首先推行大抽獎的俄亥俄州，周三（26日）抽出首位百萬獎金的得主。在逾150萬已核實身份的登記人士中，來自辛辛那提（Cincinnati）的女子布根斯克（Abbigail Bugenske）成為首位幸運兒，贏得100萬美元（約780萬港元）獎金。

責任編輯：鄭錦玲