倫敦唐人街千人等打免費疫苗 唔使預約或身分證明

新冠肺炎疫情下，保持適當社交距離，避免群聚已是防疫共識之一。近日英國倫敦唐人街街口突然出現人潮，原來是市政府派出一輛新冠疫苗巴士進駐街頭，不用預約或提供身分證明文件即可免費接種，更歡迎無證移民前來接種。

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由西敏市市政府營運的疫苗巴士會在市內不同地區停泊，為民眾接種疫苗。周四（27日）疫苗巴士正好進駐英國唐人街的街頭，停泊在一間理髮店門外。

英國華人資料及諮詢中心（Chinese Information and Advice Centre ）在網站貼出宣傳中英雙語告示，表示當日中午12時至下午5時，無需預約及任何身分證明即可免費接種，因此吸引聚集數以千計民眾等候。宣傳告示更表示，歡迎無證移民前來接種。從現場照片可見，等候接種的多是亞裔人士。

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英國政府及國民保健服務（NHS）為提高疫苗接種率，推出疫苗巴士在全國多個接種率較低的區域服務，但英媒指今次倫敦唐人街的人數暫時是最多。英國目前只批准30歲或以上人士接種疫苗，雖然接種前無需提供身分證明而且免費，但必須經由NHS系統或向本地家庭醫生預約。

責任編輯：吳漢培