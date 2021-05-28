【滙豐HSBC】滙豐升穿50元創逾一年高位　銅獅重光後累升6成（附短片）

HSBC滙豐 （00005） 股價突破50元水平。滙豐近期股價一直受制於50元關口，周五終見突破，滙豐股價創去年3月以來高位。大市受制於互聯網股份表現欠佳下，滙豐午後維持升勢，高位見50.85元。最終以50.8元的近全日高位收市，升幅3.7%或1.85元，成交34.38億元。

▲ 滙豐從去年低位反彈8成

其他區內金融股也造好，渣打 （02888） 收升2.8%至56.5元，友邦 （01299） 升0.9%，報103.2元。

目前主要大行中，高盛予滙豐目標價最高，看好可見61元，富瑞最新調升滙豐目標價，由44.68升至45.55元，依然予持有評級。

在資金由科技股持續轉向受惠於經濟復甦概念的周期息、銀行股，滙豐重上逾16個月高位，從去年9月低位更累計反彈逾8成。滙豐未有明顯利好消息大升，有網民重提中環總行兩頭銅獅史提芬（Stephen ）和施迪（Stitt）去年10月22日重光後，滙豐股價明顯跑贏大市。

滙豐銅獅於去年元旦被噴漆和縱火焚燒後，事隔近10個月才重新展示，期間滙豐經歷疫情衝擊，股價跌至31元水平。

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