  • 33°C
香港時間 : 2021528日 (五) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐HSBC】滙豐升穿50元創逾一年高位　銅獅重光後累升6成

當炒股 14:24 2021/05/28

分享：

HSBC滙豐 （00005） 股價突破50元水平。滙豐近期股價一直受制於50元關口，周五終見突破，滙豐股價創去年3月以來高位。大市受制於互聯網股份表現欠佳下，滙豐午後維持升勢，最新升3.5%，暫報50.65元，即市高位見50.85元，成交增至24億元。

滙豐於周五早市突破50元關口

滙豐從去年低位反彈8成

其他區內金融股也造好，渣打 （02888） 升1.6%至55.85元，友邦 （01299） 升0.5%，報102.8元。

目前主要大行中，高盛予滙豐目標價最高，看好可見61元，富瑞最新調升滙豐目標價，由44.68升至45.55元，依然予持有評級。

在資金由科技股持續轉向受惠於經濟復甦概念的周期息、銀行股，滙豐重上逾16個月高位，從去年9月低位更累計反彈逾8成。滙豐未有明顯利好消息大升，有網民重提中環總行兩頭銅獅史提芬（Stephen ）和施迪（Stitt）去年10月22日重光後，滙豐股價明顯跑贏大市。

滙豐銅獅於去年元旦被噴漆和縱火焚燒後，事隔近10個月才重新展示，期間滙豐經歷疫情衝擊，股價跌至31元水平。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【滙豐股價】滙豐銅獅封廂近300日重光　CEO：史提芬、施迪尚須全面修復（圖輯）

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐退出美國零售銀行業務、專注環球銀行財富管理

【滙豐HSBC】高盛調升滙豐目標價至61元　財富管理業務抵銷低息影響

【滙豐HSBC】滙豐再挑戰50元關　傳滙豐或「倒貼」百億售法國零售業務

港股 渣打集團（02888） 目標價 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【美團業績】美團季績前股價插3%　首季虧損料擴大十倍以上（附券商預期）

下一篇文章

【長實股價】長實獲李嘉誠家族增持後大升6%　摩通大升目標價、大摩料加派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億