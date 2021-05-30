【宏觀術數@iM網欄】日月蝕星象中的前世今生及經濟周期

上期閒談玄學術數中的因果業力關係，今期可以再進深一步從星學談一下實際推算個人運程及世運中的玄微。

羅 睺、計都 ，前世今生

星占學上有兩顆虛星一直都被認為和靈魂業力牽上關係，也就是財經占星上常被提及的月亮北和南交點，古稱作「龍頭」和「龍尾」或更我們更熟悉的「羅睺」和「計都」。它們是月亮繞地球軌道（白道）和地球繞日公轉軌道（黃道）的兩個交點，星盤上如果新月或滿月經過交點，而月亮和交點不超過15度時，便會相對應產生日蝕或月蝕的天文現象。正由於此兩個交點為黃道及白道交接，業力占星家認為就如靈魂與肉體或通往兩個不同世界的連結口，傳統理論，視南交點帶土星的不幸性質，是前世遺留帶下來的問題，東方說法便是前生業力；而視北交點帶木星的幸運性質，為今生歷練成長去轉化的方向。

▲ 月北交點

發展到心理占星學，不太強調前世今生的概念，認為南交點象徵我們熟悉的事物、行為模式、成長環境及過去等等，北交點則是人生成長的目標，帶來的挑戰和成果。兩者雖有異同，如果我們以因果業力觀念去看便有點似前世今生說，抑或現世因緣果報之類。

18.6年的循環周期

而在星盤中南北交點必然是成180度對分相的，即必然相互影響及須同步解讀。其環行黃道星盤一周約18.6年，由於並非實星而只是星體相互位置的現象，就如18-19年後一些熟悉的現象、人事又再循環重來，亦有外在環境改變的多姿多采，有點類似十八年一條好漢的說法。交點處於各星座會帶來不同的象徵，例如當南交點在白羊座象徵先天鼓勵著其人以熱情或強烈方式去表達自我及個人認同，同時北交點也必然會在天秤則帶出後天要學習更多理性客觀，和他人取得平衡的重要性。事實上，由於月交點會停留在每一個星座約18個月時間，出星月份相近的朋友都可能有類以組合，此時便更須留意與「內行星」及日、月的互動而分析出心靈，以至於靈魂深處的玄微。星學在月交點基礎上更發展出龍頭圖（Draconic chart），以月交點作黃道起始點（白羊座初度）作更深入的分析。

月北交點和美國經濟走勢

月交點用作個人靈魂或業力分析外，於財經占星也有特殊重要性。正好人物、世情總有規律在其中。最著名的莫如Lousie McWhirter月北交和美國經濟周期的理論。簡單來說是以月北交點18.6年經行十二星宮來作為大周期，當經行水瓶座（子宮）時為美國經濟周期的谷底，到天蝎座（卯宮）時開始脫離低潮邁向復甦，至獅子座時（午宮）代表顛峰，經行金牛座（酉宮）時便要留意蕭條的警號。當然於周期變化仍須留意月北交點和其他星曜相互動的變化，特別是主升跌的土星和木星的相位，及此兩顆行星在巨蟹座和雙子座時可以產生的變化等等。綜合而言，也正是四正（子、午、卯、酉宮）及土、木世代行星的交互，在軌跡中升跌起落。

若果以最近一次月北交點周期來看美國經濟走勢，2008金融海嘯時正處於水瓶座，而於2012下半年踏入天蝎座，2017年在顛峰的獅子座，現正處於雙子座十度和土星構成良好相位，仍屬有利。至2023年開始進入金牛座，屆時也正好地運開始改變，便可以多加留意了。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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