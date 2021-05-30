【無與輪比@iM網欄】電動巴士 國產巴士又來？

今期想談一下巴士。

先旨聲明，筆者不是巴士迷，日常也較少乘搭巴士，只是據現有的資料分析而已，歡迎巴士專家補充賜教。

是咁的，有報道指，九巴向比亞迪訂購的新一批電動巴士，已在杭州準備就緒，隨時付運來港。香港網民的反應基本上都偏向負面，最常見的評論，當然是「中國的會爆炸」；比較平和的，亦難免擔心國產車的動力及續航力，是否跌以應付香港的地理環境，總之對新巴士甚有保留。

的確，國產電動巴士過往在港使用經驗一般。政府在2011年成立「綠色運輸試驗基金」，資助巴士公司購入36輛電動巴士作測試之用，但多家巴士公司的測試都未如理想。其中愉景灣交通，以及新巴城巴使用的山東沂星，被指粗製濫造，品質毫不穩定；九巴及新巴城巴，曾分別在2013年及2015年引入比亞迪K9R，亦先後退貨。

根據圖片所見及手頭資料，是次引入的是比亞迪B12型號電動巴士，此款車型發展至2021年已相對成熟，首先外型基本上已去除大部分的土味，風阻系數亦僅0.45，配合355kWh的電池，其續航力可達315公里。新車採用的是新一代磷酸鐵鋰電池，同時配備「夜冷」電池熱管理系統，確保電池處於25至35度的工作溫度下，此外，電池組設有四層安全矩陣，從電池單體、模組、電池包、系統四個層面確保安全。磷酸鐵鋰,電池的特點是穩定性高，亦相對安全，缺點是不耐寒，以及爆發力較低，但這用於公共交通卻頗合適的選擇。

早前的文章已提過，在傳統汽車世界，中國不論是技術上還是評價上，均踏進不了世界舞台；但電動車不同，所有車廠都處於同一起跑線，德國、日本等傳統汽車大國佔不了多少甜頭；而在擁有眾多密集城市的中國，電動巴士的發展更是世界前列，單是比亞迪，在歐洲已獲得的大型巴士訂單己有800輛，市估率逾20%。據麥肯鍚的數據估算，去到2025年，全球47%的巴士都採用電力運轉。可以說，香港巴士要選擇電動巴士，國產車是必然在名單之上。且看新一批比亞迪今次又能否在香港市場站穩陣腳。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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