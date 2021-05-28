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【Bitcoin】摩通CEO以大麻比喻比特幣生意　批美國最低企業稅率逼美企出走

宏觀解讀 09:36 2021/05/28

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【美國加稅】摩通CEO以大麻比喻比特幣生意　批美國最低企業稅率逼美企出走

美國最大銀行摩根大通（美：JPM）行政總裁Jamie Dimon 出席國會聽證會，他被問及對比特幣（Bitcoin）、其他虛擬資產的看法，Dimon稱：「我個人建議是『遠離它們』，但我們在做生意。即如我不吸食大麻，但當你們合法化大麻，我不會阻止人購買。」Dimon重申，他不認同比特幣等加密貨幣可與法定貨幣、黃金比較，買家必須小心，但他不質疑區塊鏈、穩定幣發展。

摩通據報正準備向私人財富銀行客戶提供主動管理的比特幣基金，Dimon稱他個人想法不會阻止該行向客戶提供金融服務。

貝萊德CEO：正研究比特幣等加密貨幣 評論是否投機工具仍言之尚早，可見【下一頁】

在同一聽證會，Dimon表示，美國拜登政府提出美國企業海外利潤稅率21%，將會令美企逐步轉移營運、研發及資金至外地，也認為該政策會令美國盟友「背叛」美國所建議的全球最低企業利得率建議。

拜登上任提出巨額經濟刺激方案，擬提高美企本土利得稅率至28%、海外利得稅率21%，並向經合組織（OECD）建議全球應設立最低利得稅率15%。

花旗行政總裁Jane Fraser也撥冷水，外國無論如何也不會同意全球最低企業稅率的構思，設立最低企業稅率只會打擊美國競爭力。

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【美國加稅】美國建議全球利得稅最低為15%、籲終結「鬥低競賽」　分析：港最終或被逼跟隨恐損競爭力

【美國加稅】拜登據報周三宣佈向稅務局增撥款、打撃富人逃稅 　10年內增派800億美元

編輯：麥德銘

經濟 利得稅 拜登 花旗（Citigroup，美：C） 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 區塊鏈 比特幣

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