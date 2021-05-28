【新股IPO】京東物流2618首掛現升3%　余睿：全年業績能保持相對健康、一手帳面暫賺134元

▲ 京東物流於今日正式掛牌。

京東物流 （02618） 今日掛牌，在一年內，三家京東系企業成功登陸香港主板。京東物流高開46.05元，較上市價40.36元高14.1%，中午收報44.7元，高10.8%。京東物流午後升幅收窄，至下午2時45分，京東物流現報41.7元，比上市價高出3.3%，以每手100股計，一手帳面賺134元。

京東物流CEO余睿認為，香港為最重要的資本市場之一，他又提到，港交所給京東很多扶道、支持及幫助，去年京東 （09618） 、京東健康 （06618） 亦在香港上市，故京東物流亦選擇來港上市。

余睿：業績年初受壓 全年能保持相對健康

招股文件曾提到，今年度虧損或會顯著增加。余睿坦言，首季業績受農曆新年假期影響，行業的業務量或會下跌，福利支出上升，營運面對一定壓力，惟相信全年業績能保持相對健康。目前京東集團仍是主要業務來源，去年外部客戶佔比達47%，預料外部收入會長期保持高速增長。

在內地加強行業規管底下，他反而認為對京東物流帶來更多商業機會。物流行業是完全充分競爭的行業，有大量同業公司提供各種各樣的物流供應。他又指，國家就經營情況治理，對京東物流而言，帶來更多機會可以進入以前不容易進入的平台。

速遞行業挑起價格戰

近期內地速遞行業挑起價格戰，余睿直言，公司速遞業務亦面對挑戰，不過京東物流主力提供一體化供應鏈服務，未見市場上有直接競爭對手，未來會繼續加強投資全球物流基建，以及在供應鏈業務加強與第三方合作。

京東物流更看好跨境物流服務，形容是不能放棄的一部分。余睿指，過去兩年，跨境物流服務業務生意規模有增長，未來在海外會繼續加強佈局。航空領域方面，他指出公司除了與很多航空公司有業務合作，公司亦會在航空物流有佈局，料不久將會有突破。

京東物流有望快速納入科指

值得留意的是，恒生科技指數快速納入機制列明，若新上市公司在首個交易日的總市值為現有恒生科技指數成份股中排名前 10，則可以在上市後的第10個交易日收市後被列入指數。

現時市值排名第十的為阿里健康 （00241） ，其市值達2686億元。

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記者：謝卓榮