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【港股市況】恒生指數高開106點　美團績前靠穩、京東物流首掛高開14%（不斷更新）

股市 09:24 2021/05/28

分享：

港股期結日承接道指高開百點，恒生指數開報29219點，升106點。恒生科技指數升0.1%，報8135點。美團 （03690） 今放榜，績前靠穩升0.3%；長實 （01113） 升逾2%破頂；京東物流 （02618） 首掛開報46.05元，高開14%。

焦點新聞︰

【美團前瞻】美團首季業績今日出爐 一文看清券商預測

即市走勢︰

【09：22】恒生指數開報29219點，升106點。恒生科技指數升0.1%，報8135點。美團 （03690） 今放榜，績前靠穩升0.3%；長實 （01113） 升逾2%破頂；京東物流 （02618） 首掛開報46.05元，高開14%。

【李嘉誠增持】長實完成收購李嘉誠基金會資產及股份回購　李嘉誠持股增至45.6%

【09：13】期指開報29209點，升24點。

【09：00】恒指黑期升209點，報29309點；道指期貨報34592點，升155點。

【08：55】京東物流 （02618） 今首日掛牌，昨暗盤向好，於富途暗盤交易場，京東物流收報52.35元，較上市價40.36元高29.7%，一手（100股）帳面賺1199元。

【新股IPO】京東物流2618暗盤升兩至三成　一手帳面最多賺1199元

【新股IPO】京東物流2618追揸沽攻略　投資界：升幅最少兩成

【08：15】雅生活服務折讓6.6%配股　淨籌32億元

【07：55】網上車市發盈喜　預計首季收入按年增長四成

【07：45】中原建業9982超額認購近4倍　一手中籤率30%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29216點，升102點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報49.61元，升0.66元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報608.62元，升3.12元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國總統拜登擬推出規模高達6萬億美元的預算案，加上首次申領失業救濟人數再跌至疫情以來最低，道指升141點，報34464點為。標指升0.12%，收報4200點。納指反覆回吐1點，收報13736點。

【開市9點半】美團首季業績守尾門　阿里餓了麼重燃外賣大戰；136萬人認購京東物流首掛　暗盤曾升四成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 港股ADR 京東物流（02618） 京東集團—SW（09618） 恒生指數 滙豐控股（00005）

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【盈喜】網上車市發盈喜料首季收入按年增長四成　股價高開7%

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虛擬幣和商品板塊的下跌 可能令資金重回新經濟股
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