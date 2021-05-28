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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數期結日升11點　美團首季業績符預期、滙豐升逾3%長實升6%（不斷更新）

股市 16:37 2021/05/28

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港股期結日承接道指高開百點，恒生指數開報29219點，升106點，其後一度升逾200點，惟午後曾轉跌至近29000點水平。恒生指數收報29124點，升11點，成交1727億元。滙豐 （00005） 升逾3%重上50元；長實 （01113） 升6%；美團 （03690） 績前跌逾2%；京東物流 （02618） 首掛收報41.7元，較招股價高3%。

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【疫苗接種】信和華置推1080萬凱匯單位抽獎　鼓勵市民打針

【港元定存】迎戰iBond 5中小行鬥加港元定存息

即市走勢︰

【16：37】美團首季經調整淨虧損39億人幣 符預期

【16：34】6月期指最後交易價28986點，跌88點，低水138點。

【16：30】中原建業9982暗盤　跌近一成

【16：10】恒生指數收報29124點，升11點，成交1727億元。滙豐 （00005） 升逾3%重上50元；長實 （01113） 升6%；美團 （03690） 績前跌逾2%；京東物流 （02618） 首掛收報41.7元，較招股價高3%。

【新股IPO】京東物流2618首掛升3%　余睿：全年業績能保持相對健康、一手帳面賺134元

【16：00】恒生指數U盤前跌17點，報29096點。

【15：49】大市再度轉跌20點，報29092點。

【15：36】久泰邦達能源 （02798） 遭洗倉，最新跌65%，報5.24元，成交2.6億元。

【15：33】雅生活服務 （03319） 跌逾6%，報37.65元日內低位。

【15：23】港股尾市升約35點，報29148點；科指跌2%，報7961點。

【15：11】恒騰 （00136） 午後曾跌15%，低見7.76元，最新仍跌近14%，報7.88元。

【15：00】上證全日跌0.2%；深證跌0.3%；創業板指升0.2%。

【14：42】大市再度轉升，恒指午後曾倒跌最多79點，低見29033點，29000點前暫見支持。

【14：37】阿里健康 （00241） 跌幅擴至半成，低見19.2元。

【14：25】比特幣跌穿37000美元水平，火幣科技 （01611） 、美圖 （01357） 跌逾5%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾1%；雄岸科技 （01647） 逆市升逾1%。

【14：23】恒大 （03333） 股價再跌逾4%，破底低見12.02元。日前有報道指，盛京銀行 （02066） 通過直接或間接渠道向中國恒大輸血千億元人民幣，包括盛京銀行集中持有大量恒大的債券等，銀保監目前正調查當中。

【14：22】美團 （03690） 跌逾3%，低見263.2元。

【14：20】長實 （01113） 升幅進一步擴大至逾6%，破頂高見52.95元。長實股價今年以來累升逾三成。

【14：12】美團 （03690） 跌幅擴大至逾2%，低見265.2元。券商普遍預期美團今年首季的經調整淨虧損將擴大超過十倍。

【14：10】港股最新轉跌。

【14：08】首日掛牌的京東物流，午後股價報42.3元，升幅收窄至不足5%。

【13：58】港股午後升幅收窄至約50點，報29162點；科指跌1.6%，報7994點。美團 （03690） 績前受壓跌近2%，報266.6元。

【13：47】長實獲李嘉誠家族增持後大升6%　摩通大升目標價、大摩料加派息

【13：21】小米 （1810） 午後倒跌0.5%，低見28.7元，今早曾高見29.5元。

【13：19】眾安在綫 （06060） 逆市跌逾7%，低見38.55元。

【13：11】港股最新升約205點，報29318點。

【13：06】中午公布盈喜的新鴻基公司 （00086） 午後升逾1%，破頂高見4.26元。

【13：00】港股午後初段升約170點，報29284點；科指跌0.8%，報8062點。

石SIR今日推介江西銅

【12：54】新鴻基 （00086） 料首4個月股東應佔溢利約11億元，而去年同期錄輕微虧損。

【盈喜】新鴻基公司發盈喜 料首4個月錄得11億元純利

【12：00】恒生指數半日升183點，報29297點，成交917億元。恒生科技指數跌0.8%，報8062點。滙豐 （00005） 升逾3%，長實 （01113） 升逾5%，兩股齊破頂；美團 （03690） 績前偏軟跌0.9%；京東物流 （02618） 首掛半日報44.7元，升逾一成。

【新股IPO】京東物流2618首掛　一手帳面暫賺434元

【11：47】金融股領市，其中升逾3%的滙豐 （00005） ，貢獻大市85點；相當於大市逾半升幅。升逾1%的建行 （00939） ，貢獻大市26點；友邦 （01299） 升0.8%，貢獻大市23點。

【11：38】港股中午收市前升約160點，報29273點；科指逆市軟跌0.7%，報8063點。

【11：30】內地股市半日普遍向好，上證持平，升不足1點；深證升0.1%；創業板指升近1.4%。

【11：15】智雲健康擬考慮在美國或香港上市 集資最多38.8億元

【11：11】港鐵 （00066） 升近2%，高見44.1元。

【港鐵屯馬綫】陳帆中午就屯馬綫見傳媒　消息曾指屯馬綫最快6月全線通車（第三版）

【11：09】恒騰 （00136） 跌幅擴大至近一成，低見8.21元。

【11：00】滙豐 （00005） 升幅擴大至3%，破頂高見50.5元，成交12.1億元。長實 （01113） 升逾4%報52.05元。大市最新升約140點，報29252點。

【10：52】美團 （03690） 績前反覆偏軟，股價逆市跌0.7%，於270元水平爭持。

【10：50】阿里健康 （00241） 續跌逾4%，低見19.3元。

【10：38】大市升幅收窄至不足100點，恒指升82點，報29195點；科指跌0.7%，報8069點。

【10：37】壹傳媒 （00282） 股價回吐近9%，低見0.25元。

【10：21】港股升勢回順，升幅收窄至約125點，報29238點；科指跌近0.2%，報8106點。

【10：21】雅生活服務 （03319） 跌幅擴大至逾5%，低見37.7元。

【10：19】恒騰 （00136） 逆市跌8%，低見8.4元，成交3.5億元。

【10：14】滙豐 （00005） 升幅擴大至近3%，破頂高見50.4元。

【滙豐HSBC】滙豐一度突破50元　去年3月以來高位

【10：11】久泰邦達能源 （02798） 瀉五成，低見7.5元，成交9457萬元。

【10：08】恒大 （03333） 逆市再跌逾1%，低見12.32元。

【10：07】浙商銀行 （02016） 升兩成，高見4.3元。

【10：02】長實 （01113） 升半成，破頂高見52.35元，成交6.6億元。

【09：55】大市升逾200點，恒指升217點，報29333點；科指轉升0.1%，報8132點。

【09：54】滙豐 （00005） 升2%，破頂觸50元。

【09：51】港股升至29300點水平，升近200點。

【09：50】金融股領升，滙豐 （00005） 升近2%，破頂高見49.9元；恒生 （00011） 升逾2%，破頂高見164.9元。渣打 （02888） 升逾1%；東亞 （00023） 升0.5%；中銀香港 （02388） 升逾1%。

【恒生銀行】錢果豐正式退休　利蘊蓮獲委任恒生銀行董事長

【09：49】亞歐貨櫃運輸價格歷史首升破1萬美元　中遠海控升6%

【09：47】大市回升，最新升約150點，報29263點。科指逆市跌近0.1%，報8117點。

【09：45】春能 （08430） 瀉六成，低見0.06元，成交421萬元。

【09：44】車股普遍造好，吉利 （00175） 升逾3%；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 逆市跌逾2%。

【09：41】滙豐 （00005） 升逾1%，破頂高見49.65元。富瑞將滙豐目標價由44.68元上調至45.55元，維持「持平」評級。

【09：41】長實 （01113） 升幅擴大至4%，破頂高見52.1元，成交4.6億元。

【09：37】Bitcoin 比特幣回落至38000美元，火幣科技 （01611） 跌逾3%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾1%；美圖 （01357） 跌近1%。

【美國加稅】摩通CEO以大麻比喻比特幣生意　批美國最低企業稅率逼美企出走

【09：37】京東物流2618首掛　一手帳面暫賺664元

【09：35】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 績前跌1%；小米 （01810） 升0.3%。

【09：34】長實 （01113） 早段升幅擴大至逾3%，破頂高見51.6元。

【09：31】大市開市後升幅收窄，一度轉跌，恒指最新微升2點。

【09：22】恒生指數開報29219點，升106點。恒生科技指數升0.1%，報8135點。美團 （03690） 今放榜，績前靠穩升0.3%；長實 （01113） 升逾2%破頂；京東物流 （02618） 首掛開報46.05元，高開14%。

【李嘉誠增持】長實完成收購李嘉誠基金會資產及股份回購　李嘉誠持股增至45.6%

【09：13】期指開報29209點，升24點。

【09：00】恒指黑期升209點，報29309點；道指期貨報34592點，升155點。

【08：55】京東物流 （02618） 今首日掛牌，昨暗盤向好，於富途暗盤交易場，京東物流收報52.35元，較上市價40.36元高29.7%，一手（100股）帳面賺1199元。

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【08：15】雅生活服務折讓6.6%配股　淨籌32億元

【07：55】網上車市發盈喜　預計首季收入按年增長四成

【07：45】中原建業9982超額認購近4倍　一手中籤率30%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29216點，升102點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報49.61元，升0.66元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報608.62元，升3.12元或0.5%。

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【07：30】美國總統拜登擬推出規模高達6萬億美元的預算案，加上首次申領失業救濟人數再跌至疫情以來最低，道指升141點，報34464點為。標指升0.12%，收報4200點。納指反覆回吐1點，收報13736點。

【開市9點半】美團首季業績守尾門　阿里餓了麼重燃外賣大戰；136萬人認購京東物流首掛　暗盤曾升四成

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責任編輯︰梁浩碩

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