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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數期結升200點　滙豐破頂升近3%突破50元、長實升半成（不斷更新）

股市 10:22 2021/05/28

分享：

港股期結日承接道指高開百點，恒生指數開報29219點，升106點。恒生科技指數升0.1%，報8135點。美團 （03690） 今放榜，績前靠穩升0.3%；長實 （01113） 升逾2%破頂；京東物流 （02618） 首掛開報46.05元，高開14%。

焦點新聞︰

【美團前瞻】美團首季業績今日出爐 一文看清券商預測

即市走勢︰

【10：21】港股升勢回順，升幅收窄至約125點，報29238點；科指跌近0.2%，報8106點。

【10：21】雅生活服務 （03319） 跌幅擴大至逾5%，低見37.7元。

【10：19】恒騰 （00136） 逆市跌8%，低見8.4元，成交3.5億元。

【10：14】滙豐 （00005） 升幅擴大至近3%，破頂高見50.4元。

【滙豐HSBC】滙豐一度突破50元　去年3月以來高位

【10：11】久泰邦達能源 （02798） 瀉五成，低見7.5元，成交9457萬元。

【10：08】恒大 （03333） 逆市再跌逾1%，低見12.32元。

【10：07】浙商銀行 （02016） 升兩成，高見4.3元。

【10：02】長實 （01113） 升半成，破頂高見52.35元，成交6.6億元。

【09：55】大市升逾200點，恒指升217點，報29333點；科指轉升0.1%，報8132點。

【09：54】滙豐 （00005） 升2%，破頂觸50元。

【09：51】港股升至29300點水平，升近200點。

【09：50】金融股領升，滙豐 （00005） 升近2%，破頂高見49.9元；恒生 （00011） 升逾2%，破頂高見164.9元。渣打 （02888） 升逾1%；東亞 （00023） 升0.5%；中銀香港 （02388） 升逾1%。

【恒生銀行】錢果豐正式退休　利蘊蓮獲委任恒生銀行董事長

【09：49】亞歐貨櫃運輸價格歷史首升破1萬美元　中遠海控升6%

【09：47】大市回升，最新升約150點，報29263點。科指逆市跌近0.1%，報8117點。

【09：45】春能 （08430） 瀉六成，低見0.06元，成交421萬元。

【09：44】車股普遍造好，吉利 （00175） 升逾3%；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 逆市跌逾2%。

【09：41】滙豐 （00005） 升逾1%，破頂高見49.65元。富瑞將滙豐目標價由44.68元上調至45.55元，維持「持平」評級。

【09：41】長實 （01113） 升幅擴大至4%，破頂高見52.1元，成交4.6億元。

【09：37】Bitcoin 比特幣回落至38000美元，火幣科技 （01611） 跌逾3%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾1%；美圖 （01357） 跌近1%。

【美國加稅】摩通CEO以大麻比喻比特幣生意　批美國最低企業稅率逼美企出走

【09：37】京東物流2618首掛　一手帳面暫賺664元

【09：35】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 績前跌1%；小米 （01810） 升0.3%。

【09：34】長實 （01113） 早段升幅擴大至逾3%，破頂高見51.6元。

【09：31】大市開市後升幅收窄，一度轉跌，恒指最新微升2點。

【09：22】恒生指數開報29219點，升106點。恒生科技指數升0.1%，報8135點。美團 （03690） 今放榜，績前靠穩升0.3%；長實 （01113） 升逾2%破頂；京東物流 （02618） 首掛開報46.05元，高開14%。

【李嘉誠增持】長實完成收購李嘉誠基金會資產及股份回購　李嘉誠持股增至45.6%

【09：13】期指開報29209點，升24點。

【09：00】恒指黑期升209點，報29309點；道指期貨報34592點，升155點。

【08：55】京東物流 （02618） 今首日掛牌，昨暗盤向好，於富途暗盤交易場，京東物流收報52.35元，較上市價40.36元高29.7%，一手（100股）帳面賺1199元。

【新股IPO】京東物流2618暗盤升兩至三成　一手帳面最多賺1199元

【新股IPO】京東物流2618追揸沽攻略　投資界：升幅最少兩成

【08：15】雅生活服務折讓6.6%配股　淨籌32億元

【07：55】網上車市發盈喜　預計首季收入按年增長四成

【07：45】中原建業9982超額認購近4倍　一手中籤率30%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29216點，升102點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報49.61元，升0.66元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報608.62元，升3.12元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國總統拜登擬推出規模高達6萬億美元的預算案，加上首次申領失業救濟人數再跌至疫情以來最低，道指升141點，報34464點為。標指升0.12%，收報4200點。納指反覆回吐1點，收報13736點。

【開市9點半】美團首季業績守尾門　阿里餓了麼重燃外賣大戰；136萬人認購京東物流首掛　暗盤曾升四成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 港股ADR 京東物流（02618） 京東集團—SW（09618） 恒生指數 滙豐控股（00005）

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