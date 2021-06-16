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【新股IPO】「貨車界Uber」滿幫集團美國IPO發行價17至19元　集資122億元

新股IPO 10:23 2021/06/16

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「貨車界Uber」滿幫集團向美提交IPO上市申請

「內地貨車界Uber」的全國最大貨車匹配資訊平台滿幫集團擬透過美國IPO，集資最多15.7億美元（約122億港元），有望成為年內美股最大型中概新股。滿幫集團擬於紐交所掛牌，股票代碼「YMM」，承銷商為摩根士丹利、中金、高盛等。

滿幫集團擬發行8250萬股ADS，美股價格介乎17至19元。若最終以上限定價，滿幫有機會超越年初霧芯科技（美：RLX）的集資規模。滿幫的投資者包括軟銀、騰訊 （00700） 、紅杉資本等。

滴滴出行提交美國IPO申請　去年虧損16億美元、今年首季錄盈利【下一頁】

滿幫集團由江蘇運滿滿和貴州貨車幫於2017年合併而成。文件顯示，滿幫集團2020年全年GTV（平台總交易額）達1738億元人民幣，訂單量7170萬單，共計280萬卡車司機於平台上完成貨運訂單，約佔內地中重型卡車司機20%。2021年首季，GTV達515億元人民幣，按年增長108%。

2020年收入達25.8億元人民幣，Non-GAAP實現凈利潤2.8億元人民幣。2021年首季，收入達8.7億元人民幣，Non-GAAP實現凈利潤1.1億元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩、陳健婷

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