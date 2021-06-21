  • 31°C
香港時間 : 2021621日 (一) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】「貨車界Uber」滿幫集團美國IPO擬上限19美元定價　籌122億元

新股IPO 16:01 2021/06/21

分享：

「貨車界Uber」滿幫集團向美提交IPO上市申請

「內地貨車界Uber」的全國最大貨車匹配資訊平台滿幫集團擬透過美國IPO，集資最多15.7億美元（約122億港元），有望成為年內美股最大型中概新股。滿幫集團擬於紐交所掛牌，股票代碼「YMM」，承銷商為摩根士丹利、中金、高盛等。

滿幫集團擬發行8250萬股ADS，美股價格介乎17至19元。外媒最新報道，滿幫集團考慮以上限每ADS19美元定價，有機會超越年初霧芯科技（美：RLX）的集資規模。滿幫的投資者包括軟銀、騰訊 （00700） 、紅杉資本等。

滴滴出行提交美國IPO申請　去年虧損16億美元、今年首季錄盈利【下一頁】

滿幫集團由江蘇運滿滿和貴州貨車幫於2017年合併而成。文件顯示，滿幫集團2020年全年GTV（平台總交易額）達1738億元人民幣，訂單量7170萬單，共計280萬卡車司機於平台上完成貨運訂單，約佔內地中重型卡車司機20%。2021年首季，GTV達515億元人民幣，按年增長108%。

2020年收入達25.8億元人民幣，Non-GAAP實現凈利潤2.8億元人民幣。2021年首季，收入達8.7億元人民幣，Non-GAAP實現凈利潤1.1億元人民幣。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】楊受成旗下新傳企劃遞交上市申請　經營「新假期」、「經濟一週」等9個品牌

【新股IPO】領悅服務傳本周闖關上市聆訊 擬籌最多7.8億元

責任編輯︰梁浩碩、陳健婷

美股 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）