【新股IPO】「貨車界Uber」滿幫集團美國IPO擬上限19美元定價　籌122億元

▲ 「貨車界Uber」滿幫集團向美提交IPO上市申請

「內地貨車界Uber」的全國最大貨車匹配資訊平台滿幫集團擬透過美國IPO，集資最多15.7億美元（約122億港元），有望成為年內美股最大型中概新股。滿幫集團擬於紐交所掛牌，股票代碼「YMM」，承銷商為摩根士丹利、中金、高盛等。

滿幫集團擬發行8250萬股ADS，美股價格介乎17至19元。外媒最新報道，滿幫集團考慮以上限每ADS19美元定價，有機會超越年初霧芯科技（美：RLX）的集資規模。滿幫的投資者包括軟銀、騰訊 （00700） 、紅杉資本等。

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滿幫集團由江蘇運滿滿和貴州貨車幫於2017年合併而成。文件顯示，滿幫集團2020年全年GTV（平台總交易額）達1738億元人民幣，訂單量7170萬單，共計280萬卡車司機於平台上完成貨運訂單，約佔內地中重型卡車司機20%。2021年首季，GTV達515億元人民幣，按年增長108%。

2020年收入達25.8億元人民幣，Non-GAAP實現凈利潤2.8億元人民幣。2021年首季，收入達8.7億元人民幣，Non-GAAP實現凈利潤1.1億元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩、陳健婷