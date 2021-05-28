【虛擬貨幣】Cathie Wood﹕各國對加密貨幣態度將變得更友好

▲ 她認為，Elon Musk近日言論引發外界對比特幣能源消耗的關注，相信有助推動日後更多比特幣挖礦活動使用可再生能源。

近月中國等多地政府加強監管加密貨幣交易及挖礦行為，ARK基金創辦人Cathie Wood香港時間今早出席加密貨幣研討會時表示，隨著各國政府和監管機構更加認識加密貨幣，相信未來監管機構對加密貨幣態度將逐漸變得更友好。

當被問到其他國家會否仿效印度立法禁止加密貨幣時，Cathie Wood指，加密貨幣如同90年代的互聯網，料各國政府並不會想錯過創新的機會，完全禁止加密貨幣交易及其應用，令自己國家落後於全世界。

印度據報擬立法禁止虛擬貨幣，詳情可見﹕【下一頁】

對於美國，Cathie Wood提到現屆美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler 十分熟悉加密貨幣，為加密貨幣界喜訊。而對於中國，Cathie Wood則指，早前中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會聯合發表聲明禁止虛擬貨幣活動，她認為該三個機構在政策層面上影響力有限，相信外界過份誇大它們的監管角色。她亦指，中國2017年時亦曾禁止比特幣交易，引致比特幣短期價格下跌，但比特幣其後亦見上升。

▲ Cathie Wood 周五（28日）在香港時間7時半出席加密貨幣研討會Coindesk Consensus

拜登擬對富人徵收高達43.4%資本利得稅，詳情可見﹕【下一頁】

早前曾有消息指，美國總統拜登計劃提議將富人的資本利得稅率（Capital Gains Tax）提高至43.4%，引發比特幣價格下跌。Cathie Wood承認，對加密貨幣來說，資本利得稅率可以令事情變得非常麻煩（"problematic"），亦認為資本利得稅率是導致比特幣近幾個月價格大幅波動的原因之一。不過她認為，若拜登要提高資本利得稅，該項提議要在國會通過並非易事。她解釋，考慮到兩黨在眾議院議席差距並不算大，而美國下年將舉行中期選舉，目前民主黨、共和黨已開始出現政治僵局（political gridlock），該項提議最後可能無法在國會通過。

Tesla反口拒接受Bitcoin買車，詳情可見﹕【下一頁】

另外，Tesla（美﹕TSLA）創辦人Elon Musk近日在社交平台Twitter就比特幣挖礦耗電量展開討論，Cathie Wood表示，認為Tesla近日「反口」拒絕接受比特幣，或因個別Tesla大股東向公司施壓所致。但她認為，Elon Musk近日言論引發外界對比特幣能源消耗的關注，相信有助推動日後更多比特幣挖礦活動使用可再生能源，長遠亦利好太陽能產業。

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編輯：賴奕羚