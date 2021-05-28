【5000消費券】長者裝AlipayHK　「比想像中易」

政府今年初宣佈將向全港每名18歲以上市民派發5000元電子消費券後，不少長者憂慮電子支付使用複雜，擔心自己被數碼化潮流所遺棄。主要服務於觀塘舊區樂華邨的地區組織「樂華家園」，最近舉辦連串長者智能手機班，幫助一批批60歲以上的長者學習使用社交媒體，方便日常生活與溝通之餘，亦專門邀請了將協助政府派發消費券的四個電子錢包之一的AlipayHK工作人員到場講解，長者們反應熱烈，部份表示學用電子支付比想像中更容易。他們在開通電子支付後即時到附近的士多、辦館等小商店購物，體驗移動電子支付帶來的便利、優惠和安全感，表現興奮。

▲ 觀塘地區組織「樂華家園」最近主辦了連串長者智能手機班，並邀請了AlipayHK的工作人員協助講解，幫助長者活用社交媒體及電子支付，為長者將來領取政府消費券提供不同的選擇。

「我緊張到唔知點講……多謝你哋，我想學（電子支付）好耐，我仔一直唔得閑教我……」講座完結後，長者們即時去附近的便利店為自己剛開通的電子錢包增值，然後到街市附近的一家海味雜貨店嚐試以電子支付方式，使用數十元的迎新現金券購物，學員之一卿姐選購了一支紹興酒及一包食鹽，即場使用了現金券迎新的優惠，以折扣價「掃一掃」即可「埋單」。她第一次以移動支付錢包成功購物後，表現興奮，心情顯得有點激動。

▲ 卿姐首次成功使用電子錢包及優惠券，以17元加上10元迎新優惠券，共購得價值27元的兩樣貨品，表現興奮。

目前擁有約5000會員的地區組織「樂華家園」，自2014年成立以來，一直以樂華區為中心，以服務區內街坊為宗旨，特別關注區內人口逐漸老化的問題以及長者的需要。長者普遍比較關注電子錢包是否安全和可靠的問題。手機班的另一位學員、73歲的文姐說，自己最初也與其他長者一樣，有點擔心遺失了卡或手機，政府消費券的金錢會被盜用。不過，學會使用電子支付後，她發現隨時隨地可以查看之前的交易和餘額，她現在覺得還是比較安心的。「一張卡跌咗，入面消費券啲錢就可能會被人用咗，因為冇用真名吖嘛。但係就算我唔見咗手機，我個錢包仲有密碼架嘛，其他人唔知道，所以我覺得都好安全。」

▲ 73歲的文姐（左）、72歲的英姐（中）及67歲的眉姐（右）都參加了由「樂華家園」所主辦的長者智能手機班，並活學活用，於手機班後用電子錢包以迎新優惠券到附近小商店購物。

當天開通自己的電子錢包後，文姐即時增值了500元，並拿著手機和煤氣費單到附近便利店準備繳費，怎料便利店職員說未能繳交，令她有點失望，但在電子錢包的工作人員協助下，文姐對著煤氣費單，在手機上按了幾下，僅花了幾分鐘就完成了繳費。當最後手機顯示「確認付款」的頁面時，文姐即時反應說：「咦？又扣左十蚊（迎新優惠禮券），費用196蚊，埋單186。」她說：「以後唔使去呢度果度，我撳手機得啦，我就可以直情入多啲錢喺我個手機度，以後乜嘢都可以撳手機俾錢。電子支付好好用，好方便我哋啲小市民，唔使下下去銀行排隊呀、七十一排隊、咩都排隊，我依家用手機，一撳就乜野都搞掂晒，乜野都唔使去，撳幾吓手機，支付寶，搞掂！」

▲ 文姐用手指「撳幾撳」，成功透過AlipayHK錢包繳交煤氣費，還因迎新優惠而節省了十元。

「樂華家園」顧問兼「智慧扶貧關注組」發起人鄧家彪表示，電子支付往往附帶提供不少優惠，吸引用戶之餘，屋邨的小商戶、街市的小商販等等在接入電子支付後，亦希望能增加他們的生意額，起碼可以讓中小企也分一杯羹，避免讓消費券所帶動的生意全被大財團所壟斷。更重要的是，以AlipayHK為例，用戶目前已可以在內地和澳門使用，本地商戶接入之後，又可以接受內地支付寶的用戶消費，大大地便利了粵港澳三地的跨境生活和消費，更可為未來三地通關做好準備，一舉多得。

小商戶：為方便客人而接入電子支付

在樂華邨街市經營「德興隆」糧油雜貨店36年的老闆娘張太，近日安裝了AlipayHK的「商戶碼」。張太坦言，政府派發5000元電子消費券，令她下定決心接入電子支付。她說，近一兩年來，不時有以內地新移民為主的街坊，忘記帶錢包，在只有手機的情況下問她：「可唔可以用支付寶（AlipayHK）呀？」張太因而萌生安裝電子支付收款的意念，同時得悉「商戶碼」既免除所有安裝費用，並在消費券使用期間免除交易費用，她因而放心安裝使用，並希望政府的消費券能為她帶來多些生意。她說：「有啲客唔帶現金想用電子支付，我就方便啲客，我就乜嘢都收既，現金又好，支付寶（AlipayHK）又好，八達通又好，冇所謂，總言之我做得到生意就得啦！」

▲ 樂華邨的辦館老闆娘張太，近日接通了AlipayHK「商戶碼」。她表示，自己只接通了最多人使用的八達通和AlipayHK，由於「商戶碼」是由客戶輸入交易金額，八達通則需要商戶輸入交易金額，因此AlipayHK相比起來更方便一點。

當被問及為何不安裝微信支付、Tap and Go等等其他電子支付的時候，張太直言：「果啲我未識喎，我而家就係知道支付寶（AlipayHK）同八達通，最普通係呢兩樣嘢先咯。安裝支付寶（AlipayHK）之後感覺好方便，仲方便過八達通，客人自己掃code之後，我就可以收到錢，八達通我要自己set個密碼先至可以『啪』。即係（AlipayHK）個顧客自己撳晒（金額），再掃個code我哋就可以收到錢，八達通我就要撳收你幾多錢，佢先至泊卡，變咗我就要做多兩重功夫咯！」