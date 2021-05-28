【美股收市】耶倫挺6萬億美元預算 道指升141點 紐約油逾2年高

美國總統拜登（Joe Biden）擬推出規模高達6萬億美元的預算案，財長耶倫（Janet Yellen）力挺，加上就業市場穩步復甦，首次申領失業救濟人數再跌至疫情以來最低，市場對經濟復甦的預期升溫，刺激道指上升。

資金由科技板塊輪動至受惠於經濟反彈的股票，波音股價抽高3.9%，道指連升兩日，收市漲141點，報34464點為。標指升0.12%，收報4200點。納指反覆回吐1點，收報13736點。

近日重獲散戶唱好的戲院股AMC，股價再飆35.6% ; GameStop升4.8%。

美國經濟數據強勁，提振原油需求預期，期油連續第五日上漲。紐約期油創2018年以來最高收盤價。

市場資金泛濫，儲局隔夜逆回購工具使用規模，單日達到4850億美元，再創紀錄新高 ; 分析預料美國短期利率或受到壓力，可能跌至負值水平。

美滙指數90關反覆爭持，報90.03；美10年期債息昨重上1.6厘，一度高見1.6182厘，拖累紐約期金失守1900美元關，收市跌0.3%，報1898.5美元。

拜登擬於周五提出的第一份預算案中，提出聯邦政府在2022財年支出6萬億美元，資金將用於基礎建設、教育和醫療保健方面，擴大社會保障網絡。

耶倫表示，巨額開支預算案長遠有助財政赤字減少，因政府稅收可望上升。她認為今年的通脹只是暫時的，盡管很可能會持續到2021年底 ; 即使出現高通脹威脅經濟的情況，當局也有工具加以應對。耶倫重申，疫情對經濟構成的衝擊前所未見，通脹與經濟復甦過程因此將會反覆波動。

另一邊廂，美國國會參議院共和黨提出9280億美元基建方案，共和黨領袖麥康奈爾稱金額可以更高。美國總統拜登表示，下周將就共和黨的基礎設施提案發表更多意見。



另外，美國公布上周首次申領失業救濟人數跌至40.6萬人，少於預期的42.5萬人，為連續五周下跌，並再創2020年3月爆發新冠疫情以來最低；持續申領失業救濟人數則下跌至364.2萬人，略少於預期的368萬人。

責任編輯：柯志宏