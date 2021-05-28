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【航運股】亞歐貨櫃運輸價格歷史首升破1萬美元　中遠海控升6%

股市 09:48 2021/05/28

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【航運股】亞歐貨櫃運輸價格歷史首升破1萬美元

從亞洲到歐洲的集裝箱貨運成本，有紀錄以來首次突破10,000美元，突顯進出口商在供應鏈壓力下承受的成本上漲。隨全球航運運費升高，中遠海控 （01919） 周五早市大升6%，曾見16.5元，東方海外國際 （00316） 也升5%，再度重返紅底股。

周四發布的Drewry世界集裝箱指數顯示，40英呎集裝箱從上海到鹿特丹的運費漲至10,174美元，較前一周上漲3.1%，較去年同期上漲485%。

八條主要航線的綜合指數較前一周上漲2%，至6,257美元，比去年同期上漲293%。兩項指數均達到2011年有紀錄以來最高。

中遠海控抽升至重組後新高 大摩、中資券商輪流唱好，可見【下一頁】

由於貨櫃運輸需求急劇增加，美國及多個地區海運航綫，不少付貨人要為每個貨櫃運費額外支付1萬美元，以確保獲得貨櫃運輸供應。

全球最大航運公司馬士基（Maersk）本周股價創歷史新高。另據行業組織BIMCO數據，高運費率推動今年首5月新集裝箱船訂單激增。

相關文章：

【麥當勞無薯餅】集裝箱短缺全球恐現運輸危機　中國至歐美運費急升3倍

【物流亂局】蘇彝士運河擠塞1個月後　船運價格再創新高最少升10%

編輯：李勝君

港股 美股 東方海外（00316） 中遠海控（01919） 運輸 馬士基 進出口 航運

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