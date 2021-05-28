【房住不炒】投資房地產為可靠致富路 中國家庭寧置業減消費

國際評級機構標普發布報告指，相比新冠疫情之前，中國家庭現在將錢袋子抓得更緊，由此抑制了社會消費水平的提升，但大部分家庭仍然更願意把儲蓄用於購房置業上。

【人仔強勢】人民幣滙價持續破頂 官媒駁斥「主動升值」論，請按【見下頁】

這會在短時間內拉動房地產行業增長和大宗商品價格上漲，可能使中國樓市再次陷入過熱，阻礙經濟再平衡，威脅經濟復甦。

【券商點睇】今年南下資金淨流入近4000億 邊類股最得北水歡心？，請按【見下頁】

有趣的是，這個趨勢源於人們對未來缺乏安全感，對中國家庭而言，房產長期被視為是安全的存款安置處。報告指，在謹慎求穩，且傾向於未雨綢繆的社會大環境下，中國家庭開始將存款投入樓市。按揭貸款依然備受青睞，令地產銷售火紅。

對一些對未來信心不足的消費者來說，雖然購置房產不僅是一筆巨大的財務負擔，往往還需要貸款，即使提高首付比例需更多的存款，但房價的穩步攀升使得人們覺得這是一條能夠產生良好回報的可靠致富路。

標普報告認為，消費者信心更足，支出多而儲蓄少，對於房產的需求就會減弱。而民間消費強勁可抵消房地產投資下降及其帶來的所有上游活動的放緩，這將使經濟增長保持在正軌上，樓市過熱的風險也會消退。相反，如果消費者保持謹慎，存款持續流向房地產，住房政策就會收緊，若消費增長不足以抵銷樓市的冷卻，就會對經濟增長構成拖累。

【延伸閱讀】大行點睇：6大本地收息股 最新大行評級及目標價一覽，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +30 +29

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛