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【人仔強勢】人民幣滙價持續破頂 官媒駁斥「主動升值」論

股樓投資 12:51 2021/05/28

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近日人民幣滙率勢如破竹，持續創多年新高。周五（28日），在岸人民幣（CNY）兌美元升至6.3684水平，應屬2018年6月以來最高。

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《中國證券報》評論指，人民幣近期在「主動升值」，這種說法經不起推敲，皆因人民幣升值，主要表現為人民幣兌美元的升值，關鍵因素在於美元走勢偏弱。

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單看周二（25日），離岸人民幣（CNH）滙率盤中升破6.4元，正對應美滙指數在跌破90後創出調整新低。歐元、日元、英鎊等主要非美貨幣兌美元也有不同程度升值，而人民幣對這些貨幣或有所貶值或小幅升值。表明人民幣升值，基本因美元走弱的「蹺蹺板效應」，「主動升值」證據不足。

事實上，市場之所以有「主動升值」之說，因適逢近期大宗商品漲價與通脹走高，故以適度升值對冲輸入性通脹壓力的呼聲漸起，讓人關注人民幣會否進一步單邊向上。

該報評論又強調，「主動升值」有悖滙率改革方向。近年人民銀行已基本退出對外滙市場的日常干預，並穩步深化人民幣滙率市場化改革，正是要發揮市場在滙率形成中的決定性作用，增強彙率彈性。

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記者：林衛

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