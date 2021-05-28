【券商點睇】今年南下資金淨流入近4000億 邊類股最得北水歡心？

隨着A股回穩，北水也放膽南下入貨，過去兩周來自港股通的淨流入均過百億。截至周一（24日），南下資金便淨流入3,802億元人民幣。

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據華西證券估算，單是首季國內公募基金配置港股的倉位達14.6%，較2020年底的倉位提升4.4個百分點，對港股的配置比例達到歷史新高。

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另外，首季港股通持有金融行業市值仍是最高，但相對2019年底的持股市值佔比已下降17.8個百分點。取而代之，科技、非必需消費和醫療保健行業的持股市值佔比不斷提升，分別達27.2%、11.5%及6.8%。

事實上，港股不單估值低於A股，還具有許多A股稀缺的優質股票，似消費股為例，A股主要以白酒、家電為主，而港股的覆蓋更廣，也最得北水歡心。第一，互聯網消費，如騰訊（00700）、美團（03690）、阿里巴巴（09988）及京東（09618）等巨頭企業，作為「新經濟」的代表，具備科技屬性與稀缺性，投資價值較高。

第二，體育消費，受惠大眾對運動消費的需求增強，包括李寧（02331）及安踏（02020）。第三，港股獨有的博彩娛樂，以及傳統消費，如飲料、啤酒、方便食品等非白酒類企業。

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記者：林衛