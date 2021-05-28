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【美國經濟】耶倫呼籲加大支出 　強調通脹上升僅屬暫時

股市 00:50 2021/05/28

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耶倫仍然認為美國今年的通脹只是暫時的，盡管很可能會持續到2021年底。（法新社資料圖片）

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周四表示，美國經濟復甦仍有漫長的路要走，並敦促國會領導人增加支出，稱政府的預算水平比當前時代落後了十多年。她仍然認為今年的通脹只是暫時的，盡管很可能會持續到2021年底。

耶倫表示，財政部已實施激進的計劃，以使經濟度過疫情危機，並呼籲在各個領域採取更廣泛的財政政策。

耶倫在準備給金融服務小組委員會和政府撥款委員會的講話中表示，財政部的預算沒跟上其工作規模擴大的步伐。她指無法以過時的、為2010年制定的預算案來為復甦繼續做好新工作。

拜登政府的重點優先項之一，是一項龐大的基礎設施計劃，總額可能超過1萬億美元。

耶倫表示，財政部需要更高水平的支出，特別是在追蹤金融犯罪、社區發展項目及打擊欺詐方面。耶倫要求為美國聯邦稅務局（IRS）撥款132億美元，為美國家庭計劃（American Families Plan）撥款4.17億美元。

她指出，自2016年以來，包括國內金融、經濟政策和稅收政策等領域的預算已經被砍掉20%。

耶倫指美經濟復甦速度和力量，以及長期經濟發展，取決於資金充足的財政部。

美國政府2020財年赤字水平達到3.1萬億美元，並在2021財年前7個月累積逾1.9萬億美元的赤字。2020年美國赤字佔GDP比重急升至近15%，為1945年以來的最高水平。

此外，就市場廣泛關注的通脹問題，耶倫表示，近期看到的通脹是暫時性的，預計高通脹僅會持續數月，可能會貫穿年底。美國4月份消費物價（CPI）增長4.2%，創逾十年最高水平，耶倫稱物價漲主要是消費支出變化，以及供應鏈瓶頸影響。

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編輯：李勝君

美股 美國財政部 拜登 財政政策 稅務 耶倫 金融服務 疫情 GDP 美國

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