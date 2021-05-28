【基建方案】共和黨提出9280億規模 麥康奈爾稱金額可高些

▲ 美國國會參議院共和黨提出9,280億美元基建方案，共和黨領袖麥康奈爾稱金額可以更高。（法新社資料圖片）

美國國會參議院共和黨提出9,280億美元基建方案，共和黨領袖麥康奈爾稱金額可以更高。美國總統拜登表示，下周將就共和黨的基礎設施提案發表更多意見。

美國白宮發言人則指，白宮仍然擔心共和黨的基礎設施計劃，仍然沒有提供實質性的新資金，下周將與國會就基礎設施計劃發表聲明，又稱將繼續探討其他可能出現的基礎設施建議。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾稱，共和黨可能願意在其周四上午提出的基建支出方案基礎上提高金額；麥康奈爾周四在美媒MSNBC上稱：「我們願意多花一些錢。」當被問到共和黨參議員周四稍早提交的是否是最終方案時，他回答說：「不，我們將繼續討論。」

幾位共和黨議員提出的方案規模為9,280億美元。拜登政府上周五將提案規模，從最初的2.25萬億美元減少至1.7萬億美元。

共和黨人的策略是，押注拜登會繼續嘗試在道路、橋樑等傳統基礎設施項目上達成兩黨協議，然後再推進更廣泛的支出和加稅計劃。但他們給出的這份最新方案規模如此有限，可能會更加迫使民主黨人放棄談判，轉而試圖單方面推進法案落地。

密蘇里州共和黨參議員Roy Blunt在接受採訪時稱：「我猜，讓15至20名共和黨人支持一份真正的基礎設施計劃，比讓最後三名民主黨人支持可能包含任何內容的法案，要容易得多。」

在共和黨與民主黨各佔參議院50席位的情況下，拜登將需要民主黨黨團全體支持使用預算協調流程。3月份通過的1.9萬億美元紓困法案，就採用了這個快速流程。

【美國經濟】共和黨議員擬周四提出不涉及加稅的基建方案 涉資近1萬億美元

【美國經濟】拜登基建計劃大縮水至1.7萬億美元 兩黨仍存較大分歧

共和黨提出拜登基建計劃的對手方案 總額僅5680億美元

編輯：李勝君