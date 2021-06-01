【智取英文@iM網欄】必學！高效提升學習效率的方法

今日帶比大家兩個高效提升學習效率的方法——掌控學習環境同手寫筆記 ，令你英文進步好多!

1. 掌控學習環境

你地有無留意到，喺一日某個時候做野特別容易同efficient，其它時候就好似好無精神咁。

其實我地喺睡眠、體溫及精神狀態方面，都有自己嘅生物節律， 所以我地要更加清楚了解自己究竟幾時係最清醒敏銳，然後就利用尼個時段黎做野

同埋我地喺恐懼、雜亂同高壓狀態下，係好難開啟內在嘅聰明才智同創造力，所以最好選擇一個安全、整潔而舒適嘅環境，並且做深呼吸，令自己更加放鬆同專注。而研究提顯示，室溫係會影響一個人嘅學習能力——儘量保持喺約22至27攝氏度之間，可以更優化你嘅學習能力 當大腦處於採集模式時，學習通常是最有效的，時間通常在上午10:00到下午2:00之間。然後從下午4:00重新開始到晚上10:00。

2. 手寫筆記

雖然多人都鍾意打字記筆記，但其實用手寫先能夠更幫助記憶！

打字係好快，但過程我地唔會思考尼D信息，純粹將尼D字copy落黎。

事實上，手寫係比打字慢好多，但打字能夠令我地得到嘅信息進行快速判斷，而研究發現，手寫筆記可以幫助我地進行分析同綜合，當中嘅記錄動作仲會令你嘅大腦對信息進行迷你「排練」

希望以上兩個方法可以令你地更有效咁學習啦!

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Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師 作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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