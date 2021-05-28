【開市9點半】美團首季業績守尾門　阿里餓了麼重燃外賣大戰；136萬人認購京東物流首掛　暗盤曾升四成

（1）外賣大戰重燃，阿里巴巴 （09988） 旗下餓了麼在美團 （03690） 腹地開打降費補貼戰，總投入達10億元人民幣。美團今日將公布首季業績，綜合券商預測，預計首季收入中位數357億元，按年增長113%；經調整虧損平均數40億元，較上季的14億及去年同期的2.2億擴大。市場將關注管理層對反壟斷調查進展、外賣騎手社保問題、社區團購走多一季後的營運情況等等。

【外賣大戰】阿里巴巴餓了麼據報投入10億補貼戰 美團股價曾跌半成

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（2）136萬人認購的京東物流 （02618） 今日首掛，昨暗盤市場曾高見56.9元，較上市價高41%，若於高位沽出一手帳面最多賺1654元。

【新股IPO】京東物流2618共136萬人認購 超購714倍一手中籤率8%（附分配結果）

【新股IPO】京東物流2618暗盤收報48.55元 高上市價20.3%

（3）香港投資基金公會（HKIFA）本月12日去信政府，擔心收緊公司董事查冊，將會損害資訊透明度，繼續影響香港的國際金融中心地位，建議政府就收緊公司董事查冊一事，作公眾諮詢。

【收緊查冊】基金公會：收緊查冊損香港的國際金融中心地位 籲作公眾諮詢、引入董事識別碼

（4）美國總統拜登擬用6萬億美元提振基礎設施，美國就業市場亦穩步復甦，隔晚美股再現新舊經濟輪動。

【美國經濟】拜登明日擬就2022年財年推6萬億美元規模預算

【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數40.6萬低於預期 續疫後最低 一文看清美國失業救濟金人數

（5）人民幣近期匯價持續走強，北向滬深股通流入資金加快，再錄得單日淨買入A股逾100億元人民幣，本周累計淨買貨達473.4億元，佔今年以來吸資額近4分之1。

【人民幣】在岸人民幣升穿6.38見3年高 滬深股通本周淨買入近500億A股

（6）社區團購是美團及拼多多（美：PDD）劍指的最新領域，瑞銀調查顯示，儘管中國消費者已經恢復到新冠疫情前的生活方式，但社區團購平台的使用率仍在繼續上升。

【社區團購】瑞銀調查：社區團購使用率疫情後繼續上升 9成團購用戶每周使用

（7）汽車之家（02518，美：ATHM）首季經調整淨利潤達7.35億元人民幣，按年增長13.7%。

【業績|中概股】汽車之家首季賺7.35億人幣、按年增13.7% 美股現微升1%

（8）外電引述消息指，商湯科技最快年底前赴港上市，商湯業務絕大部分來自中國內地，而公司創辦人香港中文大學信息工程系教授湯曉鷗創辦。

【新股IPO】商湯科技擬年底前香港上市 中大工程團隊創辦

（9）針對加密貨幣價值的討論持續，全球基金一哥貝萊德Blackrock主席兼行政總裁芬克（Larry Fink）表示，貝萊德一直關注加密資產的演變，正在研究加密資產是甚麼、其基礎設施及監管格局。

【Bitcoin】貝萊德CEO：正研究比特幣等加密貨幣 評論是否投機工具仍言之尚早

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊