【美團業績】美團季績前股價插3%　首季虧損料擴大十倍以上（附券商預期）

▲ 美團首季業績今日出爐 一文看清券商預測

互聯網巨頭紛紛「燒錢」拓展業務，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 首季業績均遜市場預期，「ATM」之一美團 （03690） 首季度業績收市出爐，雖然市場預期美團核心業務，因去年疫情帶來的低基數，今年能夠有強勁增長表現，但因新業務投入加大，因此券商普遍預期美團今年首季的經調整淨虧損將擴大超過十倍。

美團於業績前牛皮偏弱，半日跌0.9%，午後股價更見弱勢，最新跌3%，報263.4元，成交28億元。

綜合多間券商預測，美團上季經調整淨虧損介乎26.8億至51.8億元（人民幣，下同），對比去年同期的2.16億元，按年擴大11至23倍，平均數為39.7億元，按年擴大17.4倍。

美團季度收入預期介乎345億至363億元，對比去年同期的167.54億元，按年增長105%至117%，平均數為356.7億元，按年增長112.9%。

美團業績具體預測數據

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瑞信表示，雖然今年1月份內地疫情反復，但預期美團首季餐飲外賣的訂單量按年增長110%，該業務收入按年增長115%，需要留意，農曆新年期間車手補貼較上一季度有所提升。而到店、酒店及旅遊業務，因疫情得到控制，國內需求迅速反彈，因此預計收入將維持復甦勢頭，但因酒店優惠力度加大，該業務的利潤率或有所收縮。

該行又指，根據統計，美團的社區團購「美團優選」（Meituan Select）今年4月的日交易量估計達2800萬，處於行業領先地位，而夏季來臨之前，公司專注在冷鏈投資及優化運營上。不過隨著阿里巴巴亦對電商買菜等加大投資，預期該領域的競爭將會更受監管部門留意。

中信證券表示，由於疫情期間平台佣金減免及廣告變現率等低基數影響，預計今年首季美團外賣整體變現率將提升至14.4%，而在反壟斷監管、騎手社保問題等輿論發酵背景下，預計美團外賣業務的每單盈利的釋放節奏或有所放慢。

新佣金政策、騎手社保等議題成下季關注重點

據新浪報道指，美團自5月以來調整佣金計算方式，不再只是根據訂單價值，收取固定比例的佣金，轉為收取技術服務費和履約服務費，瑞信預計，新計費方式能夠提高外賣業務收入的透明度，並鼓勵商家銷售更高訂單價格的產品。

上月底南京市率先出台指導意見，規定配送代理商與專職騎手應建立勞動關係，並參加社會保險，引起市場關注美團核心外賣業務的潛在配送成本將會升高。中信證券估算，若有關措施推至全國，預計美團外賣每單配送成本將會增加約0.3元，但新佣金政策、廣告產品精細化運營等措施有助對沖有關成本影響。

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記者：梁安琪