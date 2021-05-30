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【置業故事】90後孝順仔為父母花逾500萬元　購Wetland Seasons Park 400呎單位

股樓投資 10:54 2021/05/30

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新地旗下天水圍新盤Wetland Seasons Park最近陸續入伙，有90後業主看準樓宇發展潛力，花逾500萬元購入。

從天水圍西鐵站出發需約10分鐘內到達Wetland Seasons Park，由於鄰近香港濕地公園，所以發展商亦以高度呈梯級式設計。今年27歲的梁先生表示，從小與父母一起居住在天水圍的居屋單位，為令他們可享受退休生活，便以約543萬元購入432平方呎的兩房單位。「本身因為爸爸媽媽年紀大（約60歲），而且本身也沒有住過有Club House（會所）的屋，而且他們本身喜歡花花草草；加上這兒的住宅屬低密度，所以便買入。」他計劃購入單位後，便會與父母一同居住，自己住細房、父母則住主人房。

雖然Wetland Seasons Park的價錢和設施吸引，但因地理位置較偏，所以未免會令人卻步。「其實你住元朗天水圍住慣了，就會覺得其實去哪兒都是需要1小時，都沒有說方便不方便。」由於不想以「呼吸Plan」供樓，梁先生選擇了六成首期的付款方式。

此外，他續稱，購入的樓向南，加上是兩房單位，日後轉售也會較易賣出，「始終不是個個都會有資金購買三人單位；像是一般新婚夫婦都可能不會生小孩，就不用買三房，兩房就夠用。」

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責任編輯：黎淑雯
 

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