  • 31°C
香港時間 : 2021530日 (日) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【置業故事】90後孝順仔為為父母花逾500萬元　購Wetland Seasons Park 400呎單位

股樓投資 10:54 2021/05/30

分享：

新地旗下天水圍新盤Wetland Seasons Park最近陸續入伙，有90後業主看準樓宇發展潛力，花逾500萬元購入。

從天水圍西鐵站出發需約10分鐘內到達Wetland Seasons Park，由於鄰近香港濕地公園，所以發展商亦以高度呈梯級式設計。今年27歲的梁先生表示，從小與父母一起居住在天水圍的居屋單位，為令他們可享受退休生活，便以約543萬元購入432平方呎的兩房單位。「本身因為爸爸媽媽年紀大（約60歲），而且本身也沒有住過有Club House（會所）的屋，而且他們本身喜歡花花草草；加上這兒的住宅屬低密度，所以便買入。」他計劃購入單位後，便會與父母一同居住，自己住細房、父母則住主人房。

雖然Wetland Seasons Park的價錢和設施吸引，但因地理位置較偏，所以未免會令人卻步。「其實你住元朗天水圍住慣了，就會覺得其實去哪兒都是需要1小時，都沒有說方便不方便。」由於不想以「呼吸Plan」供樓，梁先生選擇了六成首期的付款方式。

此外，他續稱，購入的樓向南，加上是兩房單位，日後轉售也會較易賣出，「始終不是個個都會有資金購買三人單位；像是一般新婚夫婦都可能不會生小孩，就不用買三房，兩房就夠用。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

退休 經濟 居屋 Wetland Seasons Park第2期 Wetland Seasons Park第3期 財務自由 DJ 新地 發展商

下一篇文章

【無與輪比@iM網欄】電動巴士 國產巴士又來？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段