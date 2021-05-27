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【樓市故事】為助孩子專心追夢 廿四孝父母資助入市 年輕人「無睇樓」995萬購海桃灣2房戶

股樓投資 21:54 2021/05/27

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隨著疫情回穩，市場憧憬中港兩地通關在望，屆時樓價或會再升。不少父母怕子女未來更難買樓，也趁樓價未急升前為子女出資置業。最近一名年輕首置人士獲父母資助，成功以995萬元購入奧運站海桃灣2房單位。

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香港置業首席聯席董事林佩玲表示，二手交投暢旺，用家積極入市，該行日前促成的一宗海桃灣海景2房戶的買賣成交，年輕首置客在父母資助下「無睇樓」以約995萬元承接，成交價與市價相若。

售出單位為海桃灣1座中低層C室，向西南望少海景，2房間隔，實用面積約502平方呎。林佩玲稱，單位以約1,040萬元放盤約半年後獲外區客接洽，議價後減價約45萬元，以約995萬元成交，實用呎價約19,821元。

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據了解，買家為年輕首置客，父母為了讓其專心追尋夢想，無後顧之憂，故出資協助上車，買家心儀上述物業地理位置優越，天橋直達奧運港鐵站，加上海景吸引，故在「無睇樓」下即拍板入市。

資料顯示，原業主於2009年9月以約430萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約  565萬元，物業升值約131%。

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記者：陳詠妍

海桃灣 成交 放盤 香港 奧運站

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