【裝修熱話】真正「佛系」裝修 金碧輝煌閃到你暈 夠膽瞓上床嗎？ 網民：回家要大喊「阿彌陀佛」

裝修風格每人有不同喜好，有人喜歡日式和風、輕工業風或者歐洲風，不過佛系風格卻是很少聽到。近日有網民在Facebook專頁《奇葩裝潢分享中心》發帖，該單位的裝修以金色為主，把屋企裝修成佛堂一般，而該輯照片應是來自台灣的地產網站，網民對這個裝修風格反應熱烈，有人說「回家要大喊阿彌陀佛」，也有人說「背景音樂響起了地藏經」。

佛系裝修圖片：

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網民爆笑回應：

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記者：李兆明