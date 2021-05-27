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【NFT】陳奐仁再發行NFT音樂作品 一分鐘大賺逾百萬

股樓投資 21:35 2021/05/27

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歌手陳奐仁周四（27日）在NFT交易平台Treasureland 發布限量77個的NFT音樂作品《The xxxx is an NFT》，今次發布作品的目的是為證明NFT的延續性，因此今次不再出售單個NFT，而且改用批量方式，以7幣安幣（BNB）的定價發行77個NFT音樂作品。

【NFT交易】經典網絡影片「查理咬我手指」拍賣 終以76.1萬美元成交

是次推出的NFT作品於1分鐘內售罄，以最新幣安幣兌371美元計算，是次發售合共為陳奐仁帶來539BNB（約 20 萬美元或156萬港元），《The xxxx is an NFT》 是一條27秒MP4影片檔案。他指，以幣安鏈進行交易，全因他們所收取的手續費比以太幣便宜，早前他便以7枚以太幣（ETH）的價錢售出首隻NFT音樂作品《Nobody Gets Me》。

較早前，Treasureland 便與另一NFT平台DODO合作推出日本AV女優波多野結衣3,000個NFT，同樣在甫開售便售罄。

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撰文 : 林展鋒

NFT 陳奐仁 歌手 音樂 港元 日本 美元

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