【NFT】陳奐仁再發行NFT音樂作品 一分鐘大賺逾百萬

歌手陳奐仁周四(27日)在NFT交易平台Treasureland 發布限量77個的NFT音樂作品《The xxxx is an NFT》,今次發布作品的目的是為證明NFT的延續性,因此今次不再出售單個NFT,而且改用批量方式,以7幣安幣(BNB)的定價發行77個NFT音樂作品。

【NFT交易】經典網絡影片「查理咬我手指」拍賣 終以76.1萬美元成交

是次推出的NFT作品於1分鐘內售罄,以最新幣安幣兌371美元計算,是次發售合共為陳奐仁帶來539BNB(約 20 萬美元或156萬港元),《The xxxx is an NFT》 是一條27秒MP4影片檔案。他指,以幣安鏈進行交易,全因他們所收取的手續費比以太幣便宜,早前他便以7枚以太幣(ETH)的價錢售出首隻NFT音樂作品《Nobody Gets Me》。

較早前,Treasureland 便與另一NFT平台DODO合作推出日本AV女優波多野結衣3,000個NFT,同樣在甫開售便售罄。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機