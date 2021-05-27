【美國經濟】拜登據報擬提6萬億美元預算　用於加強基礎設施及社會保障

據《紐約時報》周四（27日）報道，美國總統拜登（Joe Biden）正計劃提出規模為6萬億美元預算案，用於升級美國基礎設施，以及加強教育、醫療保健等。該預算案將於本周五（18日）公布，預計將令美國聯邦支出增至二戰以來最高水平。

報道指出，拜登提出聯邦政府2022財年財政支出為6萬億美元，到2031年增長至8.2萬億美元。支出增長將主要由兩個議程推動，分別是美國提振基建、以及擴大社會保障。

早前拜登曾先後提出「美國就業計劃」（American Jobs Plan）和「美國家庭計劃」（American Families Plan），分別涉及資金2.25萬億美元及1.8萬億美元，亦包含在該預算案當中。不過拜登團隊已經於上周五將美國就業計劃規模收縮四分之一至1.7萬億美元。

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编辑：李勝男