【收緊查冊】基金公會：收緊查冊損香港的國際金融中心地位　籲作公眾諮詢、引入董事識別碼

▲ 基金公會擔心收緊公司董事查冊，將會損害資訊透明度，繼續影響香港的國際金融中心地位。

香港投資基金公會（HKIFA）本月12日去信政府，指「資訊的可用度及透明度是國際金融中心的基石，因此政府對收緊查冊應格外審慎」，因此建議政府就收緊公司董事查冊一事，作公眾諮詢。基金公會認為，完全明白要在保障個人資料及資訊透明度之間取得平衡並不容易，但同時擔心收緊公司董事查冊，將會損害資訊透明度，繼續影響香港的國際金融中心地位。

收緊查冊難以識別公司關聯交易

基會公會認為，收緊公司查詢對投資者及基金供應商均有影響，因查冊能夠為投資者提供獨特的身份辨識標誌，而遮蓋有關身份資訊後，投資及管理團隊難以監察所投資的公司是否出現問題，識別關聯交易的難度將增加，降低釐清公司股權交易的有效性。

David Webb反駁許正宇指查冊混淆機會細【下一頁】

公會亦稱，住址一直是釐清各公司董事及相關股東的有效方法，基於本港的關連董事、關聯交易十分常見，第二上市制度下亦豁免部分要求，因此擔心政府再收緊查冊後，會導致本港資訊透明度進一步下降。

信中提到，政府應參照國際慣例，如現時新加坡容許公眾查閱公司董事的全部身份證號碼（ID）及國籍。雖然政府早前指英國不再披露董事的住址，但有關資訊仍容許信貸公司申請查閱，更重要是，香港進行查冊要支付一定費用，而英國查冊則費用全免。

基金經理難以有效地為客戶進行盡職審查

對於基金供應商的影響，基金公會指，基金經理亦難以有效地為客戶進行盡職審查，因基金經理進行認識你的客戶（KYC）及盡職調查的過程均會因收緊查冊而受到影響。現時基金經理開戶、審閱客戶姓名過程，均需要利用公司註冊處查閱公司的年度收入、確認客戶姓名及住址等。

會計師公會指內地反較香港透明，詳見【下一頁】

基金公會稱，雖然部分資料需要向客戶取得，但公司註冊處提供的資料是最權威、最全面識別身份的數據。此外，基金經理亦需要滿足海外監管要求，收緊查冊不僅可能影響海外合規，亦有機會不符國際反洗錢組織、金融行動特別工作組（FATF）的建議。

香港至今仍未有「終極實益擁有人」登記冊

更重要是，香港至今仍未有「終極實益擁有人」登記冊，這方面落後於其他國家，一些成員已表明，收緊查冊會對香港國際金融中心地位產生負面影響，並可能根據反洗錢風險評估，將香港評估為較高風險的地方。

基金公會建議，若政府不想露董事的全部身份證號碼，便可考慮像澳洲般，引入「董事身份識別碼（DIN）」，可促進良好的公司行為並打擊非法活動，更重要是DIN能夠讓公眾知悉董事身份的同意，不必參考個人身份證號碼。

相關文章：【收緊查冊】財匯局：收緊查冊不影響核數師工作 英國公眾登記冊逾十年前已不含公司董事住址

相關文章：【公司查冊】財庫局提建議公司可拒絕公眾查閱董事資料