【一田優惠】一田購物優惠日今開始　超市生意突出　Switch開賣即售罄

▲ 一田購物優惠日今日（5月27日）早上9時正式開鑼，一田期望購物優惠日整體營業額升5%。（一田提供圖片）

一田購物優惠日今日（5月27日）早上9時正式開鑼，由於今天早1小時開店，截至下午4時，全店的整體營業額有雙位升幅，符合預期，當中超市生意表現突出，其中日本女峰士多啤梨成為炙手可熱的必搶貨。百貨部限售3部的Switch一開賣即售罄，卡通精品亦成為熱賣貨。

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一田期望，一連7日的優惠日能帶動整體消費氣氛，加上明日（5月28日）會有多部電視低至1折開賣，每日亦推出限定優惠給顧客瘋搶，超市優惠更延長至2星期，期望一田購物優惠日整體營業額升5%。

今日多間分店於開店前經已有多位預先登記的YATA-Fans會員在門外排隊等候入場。排頭位的黃女士與女兒昨晚6時已到場輪候，目標是搶購限量3部的Nintendo Switch主機套裝連Labo 3及Pikmin 3，希望可以在家連線對戰，預料一田購物優惠日會花費多於$3,000購物。

而排第3位的張小姐亦帶同小朋友搶購Nintendo Switch主機套裝，隨後更轉戰搶購只售$89的兒童無毒彩妝套裝以及超市貨品，預料將花費約$3000。

一田全線12間分店（沙田／大埔／荃灣／旺角／新蒲崗／觀塘／將軍澳／葵芳／屯門／元朗／西環／北角）及13個特別展場同步開催，5月27日至6月2日帶來逾萬件衣食住行好物低至1折發售，及30週年激抵換購專區，售30元、300元和3折的貨品。

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責任編輯：朱悅瀅